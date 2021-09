Catholiques, protestants et orthodoxes unis pour alerter sur les dangers du projet de loi séparatisme

Si les responsables reconnaissent l’utilité d’un texte destiné à « lutter contre des menées que l’on peut qualifier à bon droit de séparatiste » , et saluent les dispositions interdisant les mariages forcés, les mutilations sexuelles ou encore les discours de haine, ils s’interrogent sur le bien fondé d’un tel remaniement et sur ses conséquences, notamment sur les Français de confession musulmane.



« A quoi sert-il de compliquer la vie des associations cultuelles prévues par la loi de 1905 ? Pense-t-on sérieusement que ceux et celles qui veulent vivre à part dans la République en en contestant les fondements vont rejoindre un statut officiel, soumis perpétuellement au regard des préfets ? Comment espérer que de telles dispositions donnent à nos concitoyens musulmans confiance dans la volonté de la République de leur permettre de vivre leur foi avec liberté et sens des responsabilités et de pratiquer leur religion dans les seules contraintes du respect de l’ordre public ? » , s'interrogent les signataires. « La loi de 1905 a (...) prévu des limites, des contrôles et des peines. On peut réaffirmer les premières, mettre en œuvre les seconds, adapter les dernières. »