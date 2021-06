Réunions non-mixtes « racisées » : l’UNEF dans la tourmente, la gauche à sa rescousse

« pour permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu’elles subissent »

L’Union nationale des étudiants de France (UNEF) est dans la tourmente. Depuis jeudi 18 mars, les appels à la dissolution du syndicat étudiant se multiplient, particulièrement à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. En cause, les propos de sa présidente, Mélanie Luce, lors d'une interview sur Europe 1 la veille durant laquelle elle a expliqué que le syndicat organisait des réunions non-mixtesCes déclarations ont entraîné de vives réactions au sein de la classe politique, notamment de la part du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Invité vendredi 19 mars sur le plateau de BFMTV, le ministre avait fait part de son indignation en des termes virulents., a-t-il déclaré. Il a par ailleurs indiqué vouloir faire en sorte qu’il soitCes propos ont, à leur tour, suscité une profonde indignation, en particulier dans les rangs de la gauche. Dans une tribune publiée par Le Monde lundi 22 mars, 250 anciens dirigeants du syndicat et plusieurs personnalités politiques dont le chef de file de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, les députés Alexis Corbière et Clémentine Autain, l’ancien ministre de l’Education nationale Benoît Hamon, ainsi que l’historien Benjamin Stora , tous des anciens de l'UNEF, ont dénoncé les affirmations du ministre et ont condamné les appels à dissoudre l'UNEF., clament les signataires.Ils n’oublient pas non plus de souligner les engagements du syndicat au cours de son histoire, en faveur de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations. L’UNEFde l’organisation syndicale, lit-on., insistent les signataires.Lire aussi :