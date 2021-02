« Islamo-gauchisme » à l’université : Frédérique Vidal s'explique, la colère contre la ministre ne retombe pas

Le Monde

« avec force la démission de Frédérique Vidal »

« chasse aux sorcières »

« Si le propos manque de cohérence, ­l’intention est dévastatrice : il s’agit de ­diffamer une profession et, au-delà, toute une communauté, à laquelle, en tant qu’universitaire, Frédérique Vidal appartient pourtant, et qu’il lui appartient, en tant que ministre, de protéger »

« Mais, plus encore, nous nous insurgeons contre l’indignité de ce qu’il faut bien ­qualifier de chasse aux sorcières. La ­violence du projet redouble la lâcheté d’une ministre restée silencieuse sur la ­détresse des étudiants et étudiantes pendant la pandémie. »

« Si les universitaires qui ne me connaissent pas ont pu se sentir froissés, ce n’était pas mon intention. Chacun doit pouvoir s’exprimer, c’est aussi dans le désaccord qu’on avance »

« Ce sujet suscite beaucoup de réactions, mais ce n’est pas notre priorité aujourd’hui. La priorité, c’est la situation des étudiants et la pandémie »

« la pénétration de l'islamo-gauchisme à l'université »

La colère ne retombe pas au sein du monde universitaire. Dans une tribune publiée parsamedi 20 février, plus de 600 enseignants et chercheurs ont exigé, qualifiant sa requête de, indique-on., a indiqué la ministre face à cet appel., a-t-elle ajouté.Ce message de la ministre, soutenue publiquement par Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer, est bel et bien brouillé par cette polémique, qui a trouve un bel écho dans les rangs de la droite. Des parlementaires des Républicains réclament une mission d'information sur. Une demande formulée en novembre 2020 mais jusque-là restée sans suite à l'Assemblée nationale.