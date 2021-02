« Islamo-gauchisme » : la ministre de l’Enseignement supérieur s'attire les foudres des présidents d'université

Les critiques pleuvent contre Frédérique Vidal. A l'heure où la crise sanitaire plonge les étudiants dans une précarité et une détresse sans précédent, la ministre de l’Enseignement supérieur choisit d'entrer en guerre contre « l’islamo-gauchisme » à l’université.



Invitée sur le plateau de CNews face à Jean-Pierre Elkabbach dimanche 14 février, elle a annoncé son intention de demander au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) une enquête pour distinguer ce qui relève de la recherche académique ou d’idées militantes en matière « d’islamo-gauchisme » , en évoquant notamment les recherches universitaires sur le post-colonialisme.



« Je pense que l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l’université n’y est pas imperméable. L’université fait partie de la société » , a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : « Ce que l’on observe dans les universités, c’est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l’aura qu’ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes (…) de l’islamo-gauchisme en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer et de désigner l’ennemi. »



Interpellée par ses pairs à l’Assemblée nationale sur le sujet mardi 16 février, elle a répondu avoir « été interrogée sur ce que l'on voit apparaître dans les universités » et a notamment évoqué le cas d’universitaires entravés, selon elle, dans leurs recherches à cause de ces idées. « Des universitaires se disent eux-mêmes empêchés par d’autres, de mener leurs recherches. Et j’ai dit quelque chose de très simple : que l’université n’était pas étanche, que l’université était traversée par tous les courants de la société et que le rôle de l’université était de les étudier, de les comprendre. »