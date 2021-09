Accusations d’islamophobie à Sciences-Po Grenoble : ce que l'on sait de l’affaire

« Nous condamnons fortement et fermement ces actions dangereuses pour nos collègues, notre institut et notre démocratie. Des vies sont aujourd’hui en danger et c’est intolérable. Nous affirmons notre confiance dans les instances compétentes pour établir les responsabilités de chacun »

« Nous en appelons aujourd’hui à l’apaisement. Nous réaffirmons notre confiance dans la Direction de notre institut pour mener à bien les actions qui nous permettront de sortir de cette crise par le haut. Celle-ci témoigne de l’existence de conflits et de controverses qui dépassent la simple échelle de Sciences Po Grenoble. Nous saurons prendre toute notre part dans leur résolution et leur éclairage scientifique. »

« irresponsable »

« Ce ne sont en aucun cas des méthodes appropriées d’afficher des noms. C’est un affichage qu’on ne soutient pas, car cela ne correspond pas à nos méthodes et cela comporte un risque de vindicte sur les professeurs »

« des propos que nous considérons islamophobes, racistes et réactionnaires ont été tenus par des enseignants. Et il est de notre devoir de les dénoncer »

« Mais, je vais peut-être devoir le faire. Car, me traiter d'islamophobe est non seulement diffamatoire mais dangereux, quand on repense à ce qui est arrivé à Samuel Paty, dont le nom avait été jeté en pâture sur les réseaux sociaux. »

L'équipe pédagogique de l'IEP de Grenoble a, elle aussi, fermement condamné ces collages dans un communiqué rédigé à l'issue d'une Assemblée générale lundi 8 mars., lit-on.Quant à l’UNEF, elle a affirmé ne pas être à l'origine des collages au cœur de la polémique mais a reconnu une communication de sa section locale, a indiqué la présidente du syndicat, Mélanie Luce, sur BFM TV. Mais l'UNEF de Sciences Po Grenoble maintient queKlaus Klinzer, actuellement en arrêt de travail, a déclaré pour sa part, ne pas avoir porté plainte.Les deux enseignants font l’objet de mesures de protection susceptibles d’être renforcées, a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.Lire aussi :Et aussi :