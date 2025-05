Rapport sur l'islamisme : « La voix de la nuance est indispensable pour éclairer les choix publics »

« respectabilité »

De manière plus problématique, un présupposé traverse l’ensemble du rapport comme un fil conducteur, du début à la fin, malgré quelques nuances ponctuelles qui en atténuent parfois la portée. Quel est ce présupposé ? Celui d’une lecture essentiellement stratégiste des acteurs, présentés comme des individus parfaitement rationnels, calculant chaque geste, chaque prise de position, comme autant de coups dans une partie d’échecs. Ainsi, lorsqu’ils respectent les lois en vigueur, leur attitude est aussitôt suspectée de relever de la dissimulation : ils seraient mus par le désir de paraître ce qu’ils ne sont pas réellement, en quête d’une forme de(concept emprunté à la politiste Margot Dazey, spécialiste française de référence de l'UOIF/MF), destinée à masquer des intentions inavouables. Il faut pouvoir juger chacun selon ses propos et actes concrets. S'il y a manquement à la loi, alors il doit y avoir sanction, et cela doit pouvoir s'appliquer à quiconque, quelle que soit son idéologie.Ce soupçon permanent culmine à certains endroits du rapport. Ainsi, à la page 41, une formulation au minimum maladroite laisse entendre que l’ex-UOIF apparaîtrait presque comme un allié symbolique des Groupes islamiques armés (GIA) qui ont sévi en Algérie et en France dans les années 1990. Autrement dit, en se présentant, à tort ou à raison, comme un recours contre le terrorisme, l’ex-UOIF ne chercherait, selon cette logique, qu’à, sans condamner ouvertement les actes terroristes du GIA.Plus généralement, c'est l'interprétation tout à fait singulière, libre et subjective de Florence Bergeaud-Blackler qui leste considérablement le texte. A la page 32, le rapport affirme qu’il existerait, en mentionnant notamment le FEMYSO (Forum of European Muslim Youth and Student Organisations), présenté comme une organisation à la foiset favorable à. Or, aucune déclaration publique émanant de cette organisation ne vient étayer une telle accusation, loin s’en faut : l’organisation s’en est d’ailleurs défendue dans un communiqué publié le 21 mai dans lequel elle y dénonce la présence d'amalgames.De façon analogue, l’association Étudiants Musulmans de France (EMF), fondée en 1989, est encore aujourd’hui assimilée à l’ex-UOIF, comme si rien n’avait évolué, sans considération pour les transformations qu’elle a connues depuis. Ce que représente aujourd’hui l’EMF n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle fut, ni avec ce qu’elle a pu incarner à une autre époque. Pour information, les jeunes femmes qui y sont engagées ne portent pas nécessairement le foulard, et l’organisation ne milite pas spécifiquement en faveur de son port. Elle se caractérise aujourd’hui par une hétérogénéité bien plus marquée que ne le laissent entendre certaines généralisations présentes dans le rapport.Je note enfin qu’à la page 45, il est indiqué que Hassan Iquioussen ( le prédicateur expulsé de France en 2023, ndlr) aurait écrit. Or, aucun titre n’est mentionné, et pour cause : il n’en a jamais publié. Cette affirmation, factuellement inexacte, soulève inévitablement la question de la rigueur dans la vérification des sources mobilisées ou, à tout le moins, celle du contrôle éditorial et du travail de rédaction final.