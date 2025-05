Après la sortie du rapport sur « l’entrisme islamiste » en France, des mosquées inquiètes pour leur sécurité

« profonde préoccupation face à la suspicion persistante qui entoure les musulmans dans notre pays. Cette méfiance généralisée nourrit leur mise à l'écart symbolique et renforce leur exclusion du récit national ».

« les allégations contenues dans ce rapport nous inquiètent pour notre sécurité et nous interpellent car elles ne reflètent en rien la réalité vécue sur le terrain, ni les efforts constants de nos mosquées pour promouvoir le dialogue et notamment interreligieux, la paix sociale et l'unité nationale »

« à faire preuve de rigueur, de prudence et de discernement dans l'analyse, la communication et l'interprétation de données aussi sensibles, dont l'impact peut être profond et durable »

« pour exprimer (leurs) préoccupations communes, et (leur) engagement pour le bien commun, dans le respect des valeurs de fraternité, de justice et de dignité partagée »

C'est un appel similaire qui a été lancé par le CMR à l'issue de la réunion dominicale. L'instance présidée par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, a fait part de saUn mois après l'assassinat de Aboubaker Cissé dans une mosquée du Gard,, souligne le CMR dont les membres sont « fermement attachées à un islam enraciné dans ses valeurs spirituelles, respectueux du cadre républicain et pleinement investi dans la vie collective ».Alors que le CMR, avec d'autres institutions musulmanes, avait récemment menacé de reconsidérer sa participation à des activités institutionnelles en réponse à la montée de discours intolérants contre les musulmans, les autorités sont plus que jamais appelées. Quant aux musulmans de France, ils sont incités à se mobiliser pour