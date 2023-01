Sur les traces des splendides richesses patrimoniales et spirituelles d’Ouzbékistan

« Sage de Ghazna »

Tuhfat al-Ahrar

« sage de Tirmidh »

Siddiq

walaya

« Sceau des saints »,

Le Livre du Sceau des saints

« Sultan des cœurs »

Fîhi mâ fîhi,

Ghazels

Rubayât

Il serait vain, dans le cadre imparti, d’énumérer toutes les grandes figures spirituelles natives du Khorassan. Il nous suffit de citer un des premiers poètes mystiques de l’Iran, Sanâ’î, le(m. 1131), ‘Attar (m. 1230) de Nichapour, célèbre poète mystique en langue persane, ainsi que Hafez (m. 1389) dont l’immense popularité déborde les frontières de l’Iran. De Djâmî (m. 1492), poète, philosophe et maître soufi, on peut admirer dans l’exposition une copie datée de 1530 de son. Mais deux noms sont prépondérants dans l’histoire du soufisme : Hakim Al-Tirmidhî (m. 910) et Jalâl al-dîn Rûmî (m. 1273).Savant et grand mystique khorassanien du Xe siècle, Hakim Al-Tirmidhî, le(Termez en Ouzbékistan actuel) nous est connu en français grâce aux travaux de l’islamologue et spécialiste de la mystique musulmane, du chiisme et du soufisme, Geneviève Gobillot.ayant atteint les plus hauts degrés de la sainteté, il fut dénoncé par les docteurs de la Loi, emprisonné, puis libéré.Auteur prolifique d’une œuvre influente, un important recueil de hadiths, et des ouvrages doctrinaux, il explicite la notion de pacte, de prééminence de l’Amour, de(le concept de sainteté en Islam) et derepris par Ibn Arabî (m. 1240). Son œuvre majeure est, dans lequel il pose 157 questions auxquelles seul le Sceau des saints, selon lui, serait apte à répondre, ce que fit Ibn Arabî, plusieurs siècles après.Autre khorasanien célèbre, Jalâl al-dîn Rûmî, né à Balkh, dans l’actuel Afghanistan, en 1207, appelé Mevlâna (en turc) ou Mawlâna (en arabe) est un des plus grands génies mystiques et une figure littéraire majeure universelle, traduit dans de très nombreuses langues. Rûmî nous est connu en français grâce aux travaux d’une chercheuse du CNRS passionnée de mystique persane, Eva de Vitray-Meyerovitch. Il dut s’enfuir de son Khorassan natal avec sa famille devant l’invasion mongole et, après de multiples pérégrinations, s’installer à Konya, où il repose dans un mausolée visité en permanence. Toujours revivifié depuis le XIIIe siècle, son message d’amour s’adresse à tous, croyants de toutes religions comme non-croyants., guide spirituel des amoureux d’Allah, il est à l’origine de la tariqa Mawlawiyya (en arabe) ou Mevlevî (en turc) et du rituel giratoire des « derviches tourneurs ». Son œuvre considérable en langue persane comprend des écrits en proses (Le livre du dedans) et des recueils d’intenses poésies mystiques (et) adressées à Dieu ou au derviche errant Shams de Tabriz dans lequel Dieu s’épiphanise.Son œuvre majeure, le Mathnawî, immense somme spirituelle en six tomes et 260 000 distiques versifiés, donne des clés de compréhension profonde du Coran à travers l’enseignement de ce maître soufi profondément ancré dans celui du Prophète Muhammad. C’est à Konya, en Turquie, qu’il enseigna sa sagesse universelle, malgré la violence et l’intolérance de son époque. L’anniversaire de sa mort qu’il appelait « ses noces » donne lieu à des manifestations chaque année, le 17 décembre, appelées « la Nuit de noces ».