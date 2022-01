Yannick Lintz : « Mon rôle est d’amener sur la place publique le patrimoine français de l'islam »

« Un passé pour un présent »

« choc des civilisations »

On ne peut pas parler de l’art islamique sans évidemment avoir en tête les enjeux de société actuels autour de l'islam. Il s’agit donc de mieux faire découvrir, à travers des œuvres, des ambassadeurs d'une civilisation et d’une culture afin de donner une image plus objective de l'islam dans toute sa diversité, dans toutes ses nuances.Quant au sous-titre, nous voulons donner l'idée qu’il n’est uniquement question d'un passé, et que ce passé se poursuit dans le présent sous deux formes. D'une part, les artistes, avec des œuvres d'art contemporain, sont là pour écrire une histoire qui ne s'interrompt pas brutalement au 19e siècle, mais qui, sous d'autres formes, continue aujourd'hui dans ces mêmes pays et régions. Par ailleurs, quand on montre ces treize siècles d'art sur les territoires du monde islamique qui va de l'Espagne à l'Inde, il s’agit aussi de mieux comprendre le présent en découvrant le passé. L'enjeu, c'est d'œuvrer pour une sensibilisation, une curiosité objective, sans parti pris, quel qu'il soit.Il s'agit, au-delà d'une simple découverte des arts d'islam, de parler de ce qui fait notre culture commune, de comment elle s'est enrichie, comment elle a été influencée par d'autres cultures. L’idée, c'est de montrer, évidemment par rapport aux clichés largement répandus d'un, que nous ne sommes pas enfermés dans des blocs hermétiques qui s'entrechoquent. (...) Je trouve intéressant de montrer que le monde islamique est un monde fait d'imprégnations, de circulations. Il est traversé par des routes commerciales, les routes de l'ivoire, de l'encens, de la soie... C'est un lieu de passage permanent et le présenter aujourd'hui comme un bloc fermé sur lui-même qui s'oppose aux autres, c'est aller à contre-courant de l'histoire.L'autre rapport entre l’art islamique et l'Europe qu'on veut montrer, c'est bien sûr l'héritage, la destinée de ces œuvres, puisque toutes celles que l'on montre sont dans des collections publiques françaises et elles le sont vraiment par passion de ceux qui les ont acquis, qu’ils soient des aristocrates chrétiens du Moyen Âge ou des collectionneurs passionnés du 19e siècle. Ces œuvres, la plupart du temps, ont été achetées directement à des marchands ou à des artistes venus des pays d'origine des objets. Cette idée d'un choc des civilisations est finalement une vision tout à fait récente ; les treize siècles précédents ont démontré constamment qu'on était, avec nos voisins, dans l'échange permanent.