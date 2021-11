Depuis Epinay, une exposition itinérante sur l’histoire de l’islam et des musulmans de France inaugurée

« le Covid-19 (lui) a permis de nourrir une ambition plus grande »

« contribuer à enrichir la culture historique et la citoyenneté des jeunes », « déconstruire, par la culture historique, les idées reçues sur l'islam et les musulmans de France »

« inscrire l'histoire de l'islam de France dans le récit national français ».

« Le projet était lourd et demandait un certain dévouement. Je les en remercie encore »

« très hétérogène ». « Il fallait aussi déconstruire avec eux des idées reçues, notamment sur ce qui relève de l’histoire et des croyances, leur donner des repères sur l’histoire de France et la civilisation musulmane. »

« grâce à la motivation des jeunes et à l’engagement de leurs familles ».

« l’idée religieuse »

« il y a eu des séances d’initiation à la recherche pour les jeunes. Ils ont ensuite fait des propositions écrites et iconographiques sur les sujets auxquels chacun était en charge. Il y a eu aussi un travail de leur part sur l’organisation de l’exposition, la conception du projet du début à sa fin »

« à un moment donné, la co-construction arrive à des limites »

Le lancement de l’exposition, initialement prévu en juin 2020, a été reporté en raison de la crise sanitaire. Pour le mieux selon Jamel El Hamri, qui assure auprès de Saphirnews que. L’exposition, qui a non seulement reçu le soutien de la Fondation de l’islam de France (FIF) mais aussi celui de la préfecture de Seine-Saint-Denis, s’inscrit dans un triple objectif :etDès le départ, le projet est résolument orienté jeunesse grâce à la participation active d’une dizaine de jeunes d’Epinay pendant toute une année à raison d’un rendez-vous par semaine entre novembre 2020 et octobre 2021., indique Jamel El Hamri, qui déclare n’avoir eu de cesse d’adapter son travail pédagogique par rapport aux niveaux et aux difficultés des participants. Et pour cause, le groupe, composé de collégiens et de lycéens, étaitLe pari, aussi difficile qu’il était en apparence, a été tout de même relevéQuel a donc été l’apport des participants ? Après un séminaire de formation porté sur la thématique de l’exposition, suivi d’une évaluation, raconte l’auteur d’une thèse surdans l’œuvre du penseur algérien Malek Bennabi en 2018,. Même si,, reconnaît-il, le travail a porté ses fruits.