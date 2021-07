L'Europe face à l'Islam, l'histoire croisée de deux civilisations, par Olivier Hanne

Présentation de l'éditeur

Qu’est-ce que la civilisation musulmane et ses valeurs ? En quoi peut-on les comparer à l’héritage européen ? Quels réflexes mentaux l’histoire de l’Islam a-t-elle enracinés chez ses fidèles ? Sont-ils en contradiction profonde avec l’esprit de « l’homme européen » ? Celui-ci existe-t-il d’ailleurs au-delà des slogans politiques ?



Une incompréhension culturelle autant que religieuse semble imprégner les rapports entre l’Europe et le monde musulman, qui seraient incompatibles et hostiles. Pourtant, il existe entre eux de nombreux parallèles – mystiques, éthiques ou philosophiques –, souvent méconnus.



À travers l’histoire croisée de l’Europe et de l’Islam, puisant dans les grands textes religieux, littéraires et politiques qui ont construit les deux civilisations, Olivier Hanne peint le tableau de la naissance et de la croissance de deux sentiments d’appartenance, montre leurs antagonismes profonds, tout en soulignant ce qu’ils ont pu avoir en commun dans le passé, afin de préparer l’avenir.