Quand la xénophobie tue : le choc après le meurtre raciste à Puget-sur-Argens

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fermement condamné l'acte., a-t-il déclaré sur BFM TV lundi 2 juin. Mais de nombreux hommes et femmes politiques dans les rangs de la gauche ont vertement critiqué le président des Républicains (LR) et ont, plus globalement, dénoncé les discours de banalisation du racisme et de la xénophobie entretenus par la droite et l'extrême droite en France. Notons que, trois jours après les faits, les condamnations de ce côté de l'échiquier politique sont toujours très timides.De son côté, l'avocat de la famille, Me Mourad Battikh, a jugé sur France Info que le crime estSans faire une, il a dénoncé, a asséné celui qui se charge aussi de l'affaire du meurtre, fin avril, d'Aboubakar Cissé dans la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard. L'avocat a salué la saisine du Pnat dans le meurtre survenu à Puget-sur-Argens :En Tunisie, le meurtre de Hichem Miraoui a soulevé l'émotion. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Khaled Nouri, qui a fait part de lade son pays, a souligné. Il a appelé les autorités françaises àLa Grande Mosquée de Paris a appelé, mardi 3 juin à