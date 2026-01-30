Psycho Farah : « J’ai découvert que mon conjoint m’a trompée et mis une autre fille enceinte » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Vendredi 30 Janvier 2026





J’ai découvert que mon conjoint m’a trompée et mis une autre fille enceinte.



Je suis tombée enceinte le 1er août 2025 et elle, 15 jours après. Je n’ai pas compris pourquoi il a eu des rapports sans protection avec cette femme. Je sais que je suis dans une relation hors mariage. J’ai avorté de cet homme. Il jouait sur deux tableaux mais habitait à la maison.



Il allait chez l’autre fille dès que je le virais de la maison. C’est arrivé deux ou trois fois. Depuis que j’ai avorté, il n’a pas quitté la maison. La fille lui a dit qu’elle devait avorter mais finalement, elle a menti et, depuis ce temps, je ne fais qu’y penser.



En fait, j’ai pardonné à monsieur et je voudrais faire les choses bien en me mariant. Je sais que cet homme m’aime mais il n’est pas fidèle sexuellement car il est toujours attiré par d’autres femmes. Comment puis-je faire pour aller mieux ?



J’aime la façon dont il se comporte avec mon fils. Il m’apporte énormément de bonheur, ainsi qu’à mon fils. Sur le plan familial, c’est un bon beau-père.



Je voudrais avancer et ne pas ressasser le passé, je regrette d’avoir avorté car j’ai continué cette relation alors que je pensais l’arrêter. J’aime cet homme mais pas ses actions envers moi. Après tout ce que j’ai fait pour lui !



J’aimerais énormément me marier en 2026 inchaAllah car c’est ce que je veux au fond de moi : trouver l’homme de ma vie et faire ma vie avec mon fils.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste Chère Farah,



J’ai lu et relu votre message. Il contient des affirmations contraires et fait état de plusieurs changements d’avis. Vous ne dites pas ce que cet homme vous dit. Dans votre témoignage, il est muet. C’est vous qui exprimez, c’est vous qui agissez, c’est vous qui virez de bord. Où est cet homme dans tout cela ? Que dit-il ? Que veut-il ?



Il me semble que la problématique que vous apportez soit peut-être contenue dans cette phrase : « J’aime cet homme mais pas ses actions envers moi. » Je vous invite à vous interroger sur cette apparente contradiction. Qu’est-ce qu’un individu sans ses actions ? Que reste-t-il ? Une image ? Un discours ? Une illusion ?



Est-ce un idéal que vous visez à travers lui ? Or ce n’est pas avec un idéal que vous partagez votre vie de tous les jours, mais avec cet homme qui produit ces actions que vous n’aimez pas.



Vous souhaitez aller mieux dites-vous, et pourtant vous avez choisi de garder cet homme dont vous n’aimez pas les actions envers vous. Avez-vous parlé avec lui ? Lui avez-vous dit ce que vous pensez ? N’est-il pas possible d’établir un contrat entre vous, un accord ? Votre message semble dire que vous êtes seuls, chacun de son côté.



Et comme il est bien difficile de s’interroger seul sur un sujet qui nous touche d’aussi près, il me paraitrait bienvenu d’en parler avec une personne neutre, un-e professionnel-le de l’accueil, de l’écoute et du soin, ne pratiquant pas le jugement. Il serait important que vous puissiez comprendre ce qui fait que vous ressentez de l’amour pour un homme qui n’agit pas envers vous comme vous le souhaiteriez. Comprendre ce qui vous pousse à vouloir oublier ce qu’il vous a fait, à vouloir vous marier cette année sans vous être entendue au préalable avec lui.



