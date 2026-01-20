Sur le vif « Sale arabe, sale musulman » : un lycéen violemment agressé dans le Rhône, la piste raciste sur la table Rédigé par Lina Farelli | Mardi 20 Janvier 2026









Le mineur, qui a porté plainte, a indiqué aux enquêteurs que des insultes racistes et islamophobes - « Sale arabe, sale musulman » - ont aussi été proférées à son encontre. Une enquête a été ouverte.



Le parquet de Lyon a confirmé auprès de BFM TV l'ouverture d'une enquête du chef de « violences aggravées par trois circonstances (en réunion, avec arme et en raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race, ethnie, nation ou religion) » . « Les investigations confiées à la DIPN se poursuivent activement pour identifier et interpeller les mis en cause ainsi que pour déterminer les circonstances et les raisons précises de ces faits. Aucune hypothèse n'est à ce stade exclue » , a précisé le parquet.



L'adolescent s’est vu délivrer une incapacité totale de travail de cinq jours. « Toute agression raciste doit nous indigner et susciter un sursaut, une prise de conscience face a ses comportements nauséabonds, tout particulièrement lorsque la victime est jeune » , a fait savoir la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, en condamnant l'agression.



Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a exprimé, mardi 20 janvier, sa profonde indignation face à une agression « d'une violence extrême » . A ses yeux, ce n'est « n'est ni un accident, ni un fait isolé, ni une dérive imprévisible » mais « le résultat direct d'un climat de haine construit, entretenu et banalisé » .



Ce passage à l'acte « s'inscrit dans un contexte où l'islamophobie est devenue socialement tolérable, politiquement rentable et médiatiquement banalisée. (...) Des institutions refusent de nommer l'islamophobie, la relativisent ou la nient. Tout cela a un prix. Aujourd'hui, ce prix est payé par un adolescent de 17 ans » , dénonce le CMR.



« Nous refusons désormais les faux-semblants, les indignations tardives et les appels abstraits au calme. Nous refusons que l'on demande systématiquement aux victimes de faire preuve de retenue pendant que les responsables continuent à alimenter la haine » , faut savoir la structure, qui exige notamment « que le caractère raciste et islamophobe de cette agression soit reconnu sans ambiguïté » et « que la justice agisse avec une fermeté exemplaire » .



Le CMR « met en garde: persister dans le déni, la stigmatisation et le silence, c'est accepter que d'autres agressions se produisent. C'est accepter que d'autres enfants soient pris pour cibles. (...) Nous appelons à une réaction claire, ferme et immédiate des autorités, ainsi qu'à une mobilisation réelle contre toutes les formes de racisme. »



