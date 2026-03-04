Points de vue Attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran : une guerre aux conséquences imprévisibles Rédigé par Claudio Fontana | Mercredi 4 Mars 2026

La décision de Washington et de Tel-Aviv de frapper Téhéran marque l'échec définitif de la diplomatie et ouvre la voie à une escalade régionale aux conséquences incertaines.



guerres interminables des États-Unis au Moyen-Orient, Donald Trump a attaqué l'Iran aux côtés de son allié israélien, lançant une campagne militaire https://www.saphirnews.com/Iran-apres-l-attaque-americano-israelienne-la-mort-du-guide-supreme-Ali-Khamenei-confirmee_a31128.html qui semble bien plus vaste que « menace existentielle » justifiant une « frappe préventive » . Les Forces de défense israéliennes ont écrit « Israël a le droit de se défendre » . Défense et attaque sont devenues des concepts totalement imbriqués, dépendant des impératifs politiques à court terme des deux camps. Les mots ont perdu tout leur sens : après des mois à se vanter d'être le président de la paix, celui qui mettrait fin auxdes États-Unis au Moyen-Orient, Donald Trump a attaqué l'Iran aux côtés de son allié israélien, lançant une campagne militaire https://www.saphirnews.com/Iran-apres-l-attaque-americano-israelienne-la-mort-du-guide-supreme-Ali-Khamenei-confirmee_a31128.html qui semble bien plus vaste que la « guerre des Douze Jours » de l'été dernier. Mais les mots ont aussi perdu leur sens car un régime en grande difficulté comme celui de Téhéran, frappé par de multiples crises (dont beaucoup sont de son propre fait), contesté par des manifestations populaires massives, humilié par les opérations militaires israéliennes et américaines depuis 2023, est devenu – selon les termes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – unejustifiant une. Les Forces de défense israéliennes ont écrit sur X qu'. Défense et attaque sont devenues des concepts totalement imbriqués, dépendant des impératifs politiques à court terme des deux camps.

Parvenir à un accord n'a jamais été vraiment envisageable



En réalité, parvenir à un accord n'a jamais été vraiment envisageable. D'abord, parce que les sujets abordés restaient flous : le programme nucléaire, bien sûr, mais les Américains et les Israéliens souhaitaient également inclure le programme de missiles iranien, pierre angulaire de la défense stratégique du pays, et le rôle des milices pro-iraniennes dans la région. Mais même en se limitant à la question nucléaire, il était clair dès le départ que Téhéran était prêt à faire moins de concessions que le minimum exigé par Washington (et Tel-Aviv).



À cela s'ajoutait une profonde méfiance entre les parties, alimentée par les tactiques de négociation iraniennes et l'incohérence des messages américains. Toutes ces raisons (et d'autres encore) nous avaient conduits à un certain scepticisme dans les articles que nous avons publiés des semaines . Toute négociation est hors de question. La diplomatie s'est elle aussi définitivement effondrée, reléguée au rang d'outil secondaire servant à gagner du temps pour les préparatifs de guerre. Cette fois encore, l'attaque a eu lieu pendant des négociations entre Iraniens et Américains, sous l'égide d'Oman. Pas plus tard que la veille, vendredi 27 février, le ministre omanais des Affaires étrangères avait évoqué des progrès significatifs dans ces négociations. Il est probable que Mascate, d'ordinaire très discret, ait tenté une ultime manœuvre pour infléchir le cours des événements par une déclaration publique risquée. Cependant, cette même position avait déjà été exprimée par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et par des sources américaines.En réalité, parvenir à un accord n'a jamais été vraiment envisageable. D'abord, parce que les sujets abordés restaient flous : le programme nucléaire, bien sûr, mais les Américains et les Israéliens souhaitaient également inclure le programme de missiles iranien, pierre angulaire de la défense stratégique du pays, et le rôle des milices pro-iraniennes dans la région. Mais même en se limitant à la question nucléaire, il était clair dès le départ que Téhéran était prêt à faire moins de concessions que le minimum exigé par Washington (et Tel-Aviv).À cela s'ajoutait une profonde méfiance entre les parties, alimentée par les tactiques de négociation iraniennes et l'incohérence des messages américains. Toutes ces raisons (et d'autres encore) nous avaient conduits à un certain scepticisme dans les articles que nous avons publiés sur le sujet. Nous espérions nous tromper. Les informations qui émergent montrent, entre autres, que l'opération était planifiée depuis des mois. En soi, cela ne présage rien du déroulement des événements : le rôle des militaires est de se préparer à toute décision des autorités politiques. Aujourd'hui, nous savons cependant que la décision a été prise il y a. Toute négociation est hors de question.

Vers un bouleversement majeur pour l'ensemble du Moyen-Orient



Face à la perspective de sa chute, la République islamique n'a plus rien à perdre. Comme cela est déjà évident, les cibles de la riposte iranienne seront nombreuses : non seulement Israël et les forces américaines dans la région, mais aussi, comme prévu, les pays du Golfe. Le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis devront subir une nouvelle vague d'attaques iraniennes. Le Liban, avec la présence du Hezbollah, risque de recevoir le coup de grâce. En Irak, les milices chiites pro-iraniennes pourraient lancer de nouvelles actions violentes, avec des répercussions sur la nomination du prochain Premier ministre. Au Yémen, les Houthis pourraient reprendre leurs opérations contre les navires transitant entre la mer Rouge et le golfe d'Aden.



Si un Moyen-Orient sans République islamique serait certainement préférable, la question demeure : quel prix sommes-nous prêts à payer pour nous débarrasser d'un régime brutal ? Mais surtout, y a-t-il réellement une chance d'améliorer la situation en Iran ? Actuellement, il n'y a pas d'opposition organisée, et le régime ne montre aucun signe d'affaiblissement interne. L'histoire des dernières décennies offre suffisamment de précédents – de la Libye à la Syrie, en passant par l'Irak – pour susciter des soupçons quant aux tentatives de changement de régime imposées de l'extérieur . Ce n'est pas un hasard si tous les alliés des États-Unis dans la région se sont engagés à éviter une guerre aux conséquences imprévisibles. Tous. Sauf un.



Claudio Fontana, licencié en relations internationales auprès de l’Université de Milan, travaille depuis mars 2013 à la Fondation Oasis, où il est engagé principalement dans la gestion de projets de recherche, du site web et des réseaux sociaux, et dans l’organisation d’événements. Première parution dans



