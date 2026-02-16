Lyon : avant le Ramadan, la mosquée Koba visée par des tags haineux pour la quatrième fois en deux ans

« Les dégradations commises contre la mosquée Koba, sur les pentes de la Croix-Rousse, sont inacceptables. Ces tags injurieux visent un lieu de culte et à travers lui, les fidèles qui le fréquentent. J’apporte tout mon soutien au responsable de la mosquée et aux personnes touchées par ces actes »

« dans les plus brefs délais pour effacer ces inscriptions ».

« des actes d'intimidation inacceptables contre des concitoyens paisibles, pour lesquels nous avons la responsabilité d'assurer la liberté de culte, et la sécurité ».

« Cela fait quatre fois que ce lieu de culte de la Croix-Rousse est pris pour cible par des militants d’extrême droite. Ces attaques ne relèvent pas du hasard. Ils traduisent un climat d’islamophobie préoccupant, qui doit être clairement dénoncé et fermement combattu. Les musulmans qui fréquentent cette mosquée ne sont responsables d’aucun trouble. Rien ne peut justifier qu’ils soient ainsi pris pour cible à répétition »,

« C’est un choc et une profonde blessure pour les fidèles. Comment expliquer que les auteurs de ces attaques, qui reviennent deux à trois fois par an profaner cet espace de prière, ne soient toujours pas identifiés ? »