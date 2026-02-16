Lyon : avant le Ramadan, la mosquée Koba visée par des tags haineux pour la quatrième fois en deux ans

Trop, c’est trop pour les responsables et les fidèles de la mosquée Koba, dans le 1er arrondissement de Lyon, qui ont découvert, dimanche 15 février, et pour la quatrième fois depuis novembre 2023, l’entrée et la façade du lieu de culte recouvertes de tags racistes et insultants en rouge et noir. Ces inscriptions haineuses ont été réalisées alors que le mois du Ramadan est amené à commencer dans les prochains jours pour les musulmans de France.
« Les dégradations commises contre la mosquée Koba, sur les pentes de la Croix-Rousse, sont inacceptables. Ces tags injurieux visent un lieu de culte et à travers lui, les fidèles qui le fréquentent. J’apporte tout mon soutien au responsable de la mosquée et aux personnes touchées par ces actes », a réagi le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a assuré dès dimanche que la municipalité interviendra « dans les plus brefs délais pour effacer ces inscriptions ».
Pour la maire du 1er arrondissement de la capitale des Gaules, Yasmine Bouagga, les dégradations commises contre la mosquée sont « des actes d'intimidation inacceptables contre des concitoyens paisibles, pour lesquels nous avons la responsabilité d'assurer la liberté de culte, et la sécurité ».
« Cela fait quatre fois que ce lieu de culte de la Croix-Rousse est pris pour cible par des militants d’extrême droite. Ces attaques ne relèvent pas du hasard. Ils traduisent un climat d’islamophobie préoccupant, qui doit être clairement dénoncé et fermement combattu. Les musulmans qui fréquentent cette mosquée ne sont responsables d’aucun trouble. Rien ne peut justifier qu’ils soient ainsi pris pour cible à répétition », a dénoncé le député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar, candidat à la mairie de Vaulx-en-Velin, qui a partagé les photos des dégradations.
« C’est un choc et une profonde blessure pour les fidèles. Comment expliquer que les auteurs de ces attaques, qui reviennent deux à trois fois par an profaner cet espace de prière, ne soient toujours pas identifiés ? », s’est interrogé le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gaci. Un appel à la vigilance a été lancé auprès des mosquées de la région lyonnaise par le Conseil des mosquées du Rhône (CMR).
