Sur le vif Dix ans après les attentats du 13-Novembre, vers une nouvelle vie pour Sonia grâce au succès d'une cagnotte Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 12 Février 2026









« Le 13 novembre 2015, au milieu du chaos, Sonia a fait un choix que très peu de gens auraient osé faire. Terrifiée, elle a pourtant trouvé la force de guider la police jusqu’au dernier commando encore en fuite : celui qui préparait un nouvel attentat d’ampleur dans la région parisienne, quelques jours seulement après les attaques du Bataclan et des terrasses et du Stade de France. Grâce à elle, cet attentat n’a jamais eu lieu. Des dizaines de vies ont probablement été sauvées. Mais depuis ce jour, Sonia ne vit plus. Elle survit » , a fait valoir l’initiateur de la « Elle n’a jamais demandé à être une héroïne. Elle n’a jamais demandé de médaille ni de gloire. Elle a simplement fait ce qui lui semblait juste, au péril de sa vie. Aujourd’hui, c’est à nous de faire ce qui est juste pour elle. »



L’appel a été très vite suivie d’effets, avec plus de 12 000 contributions. Sauf que des obstacles administratifs et sécuritaires bloquaient jusqu’ici le versement de la somme. Un blocage incompréhensif pour l’avocate de Sonia, Me Samia Maktouf, et Arthur Dénouveaux, qui a décidé de rendre public le problème voici quelques jours. « Vous voulez rire (jeune) à propos de la cagnotte de Sonia ? L’Etat traîne des pieds pour fournir un RIB sécurisé pour qu’elle puisse recevoir l’argent, laisse placer le doute sur sa fiscalisation et évoque une baisse de son indemnité mensuelle » , avait-il fait savoir.



Finalement, Emmanuel Macron en personne est intervenu auprès de Bercy et du ministère de l’Intérieur pour lever les obstacles, selon le député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor, Éric Bothorel, qui a récemment interpellé le président sur ce sujet au cours d’une audience. « J’ai la permission de vous partager que le président de la République a passé ses consignes et que le sujet est réglé » , a signifié l’élu sur X mardi 10 février.



Une mini-série documentaire retraçant son histoire, « 13 novembre, le choix de Sonia », a été diffusée quelques mois plus tôt sur France Télévisions, disponible



