Mort d'Adama Traoré : un non-lieu définitif rendu en faveur les gendarmes

Coup dur pour la famille Traoré. La Cour de cassation a prononcé, mercredi 11 février, un non-lieu définitif en faveur des gendarmes du Val-d'Oise accusés des violences ayant entraîné la mort d'Adama Traoré. Le jeune homme de 24 ans est décédé en juillet 2016 après une violente interpellation opérée à Beaumont-sur-Oise, en région parisienne.
Cette décision de la plus haute juridiction française vient confirmer le non-lieu rendu en août 2023 puis celui rendu en appel en mai 2024. Les juges ont ainsi suivi le parquet général de la Cour de cassation, qui avait requis le rejet du pourvoi.
La mort d'Adama Traoré est devenue une des affaires symboles des violences policières en France. L'avocat de la famille, Yassine Bouzrou, a annoncé dans la foulée qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'espoir de faire condamner la France dans cette affaire.
