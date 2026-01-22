Une résolution pour inscrire les Frères musulmans comme organisation terroriste adoptée à l'Assemblée nationale

« mouvement politique »

C'est dans un hémicycle sous tension qu'une proposition de résolution visant à inscrire la mouvance des Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne a été adoptée, jeudi 22 janvier, par 157 voix contre 101. Le texte, soutenu par le Rassemblement national (RN) qui réclame cette classification de longue date, a été présenté dans le cadre de la niche parlementaire des Républicains (LR) à l’Assemblée nationale.Pour son rapporteur Éric Pauget, l'objectif est de lutter contre undont le projet est de. La classification des Frères musulmans en tant qu'organisation terroriste permettrait, à ses yeux, de geler des financements et de faciliter l'échange d'informations entre Etats.Le gouvernement a rendu dans l'hémicycle un avis de sagesse (ni pour, ni contre). La ministre de la Francophonie, Éléonore Caroit, a indiqué partagerd'agir, mais estime le texte fragile juridiquement.Cette résolution, qui n’a aucun caractère contraignant pour le gouvernement ou pour la Commission européenne, a été adoptée après environ cinq heures de débats houleux marqués par une passe d'armes entre le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI). Le texte a été fustigé par la gauche, qui dénonce lede la droite à travers une résolution visant en réalité à s'attaquer aux musulmans de France., a déploré le député LFI Ugo Bernalicis. Son collègue Arnaud Le Gall a estimé que le texte s'inscritLire aussi :