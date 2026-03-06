Un mandat d'arrêt émis contre Tariq Ramadan, absent à son procès pour viols en France

La justice française a émis, vendredi 6 mars, un mandat d'arrêt contre Tariq Ramadan, absent à son procès pour viols qui s'est ouvert lundi 2 mars, en plein mois du Ramadan 1447/2026.
Cette décision fait suite au rapport rendu par deux médecins, désignés par la justice pour évaluer l'état de santé de l'accusé. Ils ont assuré que l'islamologue suisse de 63 ans « peut comparaître » devant la cour criminelle départementale de Paris.
Ce dernier réclamait ces derniers mois le report de son procès en invoquant notamment des raisons de santé, ce qui lui a été refusé. Il a été hospitalisé deux jours avant son procès à Genève, en Suisse en raison, selon ses avocats, d’une « poussée de sclérose en plaques ».
L’audience avait, au bout du compte, été suspendue jusqu’à ce vendredi pour laisser le temps aux médecins indépendants de rendre leur expertise sur l’état de santé du prévenu. Ils ont conclu à une « stabilité » de la sclérose en plaques, « sans signe de poussée récente ». Outre le mandat d'arrêt, la cour criminelle a décidé de juger par défaut l'islamologue, ce dont se sont offusqués ses avocats, qui ont quitté la salle d'audience en signe de protestation après l'énoncé de la décision.
