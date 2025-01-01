Tariq Ramadan condamné pour viol en Suisse, la CEDH en dernier recours

« viol et contrainte sexuelle »

L’islamologue Tariq Ramadan a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme pour viol, a fait savoir, jeudi 28 août, le Tribunal fédéral suisse. La plus haute autorité judiciaire de la Confédération helvétique a rejeté le recours formé par l’ex-professeur d’Oxford suite à sa condamnation pourprononcée par la Cour de justice genevoise. Celle-ci l’avait acquitté en première instance, avant de le condamner en appel en 2024.Le Tribunal fédéral souligne que la justice genevoise a fondé son verdictSa condamnation pour des faits remontant à 2008 est confirmée mais Tariq Ramadan ne s’avoue pas vaincu pour autant. Tandis que l’islamologue continue de clamer son innocence, ses avocats ont annoncé leur intention de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).ont-ils fait savoir dans un communiqué.Pour les avocats de la plaignante qui a déclaré avoir subi des actes sexuels brutaux de la part de Tariq Ramadan lors d’un séjour dans un hôtel genevois le 28 octobre 2008, c’estpour celle quiLe sexagénaire, qui doit être jugé en mars 2026 en France pour des viols présumés sur trois femmes entre 2009 et 2016, nie fermement les accusations à son encontre.Lire aussi :