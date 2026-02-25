Un livre destiné aux jeunes musulmanes interdit de vente aux mineurs

Moi, la jeune Musulmane

Un livre au contenu pour le moins déconcertant. L’ouvrage, signé d’un docteur répondant du nom d’Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i, a été interdit à la vente aux mineurs sur arrêté du ministère de l’Intérieur émis lundi 23 février et publié au Journal officiel le lendemain. Les propos qu’il contient sontEt pour cause : le livre,, contient des propos hostiles enversOn peut notamment y lire :Des propos invitent aussi les jeunes filles à ne pas sortir de la maison :Le livre a été signalé le 11 février par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (CSCPJ), qui estime notamment que des propos sontet. Selon le ministère de l’Intérieur, l'éditeur Ibn Badis a reconnu queet qu’ils peuvent donner lieu à unePour empêcher l’interdiction de l’ouvrage, Ibn Badis a émis la volonté d’apposer une mention explicite sur la couvertureet d’ajouter un avant-propos. Il s’est aussi engagé à ne pas commercialiser l'ouvrageet à réaliser un. Mais ces engagements ne sont, poussant Place Beauvau à décider l’interdiction.Lire aussi :