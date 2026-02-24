Marseille : la mosquée des Bleuets gagne son bras de fer face à l'Etat

« Bonne nouvelle : la mosquée des Bleuets à Marseille gagne le bras de fer engagé par l’Etat. »

« dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre, mettant fin à la procédure »

« Cette ordonnance met un terme définitif à cette procédure. (...) Nous rappelons que, dès le début, nous avons fait le choix de saisir la justice de la République avec confiance et sérénité. La suspension initiale de l'arrêté par le tribunal administratif de Marseille avait déjà marqué une première reconnaissance de nos droits. La décision rendue ce jour confirme que cette fermeture ne peut plus produire d'effet »

« (son) attachement indéfectible aux lois de la République, aux principes constitutionnels, ainsi qu'aux valeurs de paix, de fraternité et de respect qui fondent (son) engagement quotidien »