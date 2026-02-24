Marseille : la mosquée des Bleuets gagne son bras de fer face à l'Etat

« Bonne nouvelle : la mosquée des Bleuets à Marseille gagne le bras de fer engagé par l’Etat. » C'est l'annonce faite lundi 23 février par l'avocat du lieu de culte, Me Rafik Chekkat.
La préfecture des Bouches-du-Rhône avait ordonné en octobre 2025 la fermeture de la mosquée pour deux mois. Le tribunal administratif de Marseille avait suspendu en référé cette fermeture, ce qui avait poussé le ministère de l’Intérieur à faire appel devant le Conseil d’Etat.
La haute juridiction administrative « dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre, mettant fin à la procédure », a fait savoir l'avocat. Les responsables de la mosquée aussi, dans un communiqué diffusé mardi 24 février.
« Cette ordonnance met un terme définitif à cette procédure. (...) Nous rappelons que, dès le début, nous avons fait le choix de saisir la justice de la République avec confiance et sérénité. La suspension initiale de l'arrêté par le tribunal administratif de Marseille avait déjà marqué une première reconnaissance de nos droits. La décision rendue ce jour confirme que cette fermeture ne peut plus produire d'effet », a déclaré l'Institut musulman des Bleuets, réaffirmant « (son) attachement indéfectible aux lois de la République, aux principes constitutionnels, ainsi qu'aux valeurs de paix, de fraternité et de respect qui fondent (son) engagement quotidien ».
Lire aussi :
Marseille : face à la menace d'une fermeture administrative, la mosquée des Bleuets résiste
La préfecture des Bouches-du-Rhône avait ordonné en octobre 2025 la fermeture de la mosquée pour deux mois. Le tribunal administratif de Marseille avait suspendu en référé cette fermeture, ce qui avait poussé le ministère de l’Intérieur à faire appel devant le Conseil d’Etat.
La haute juridiction administrative « dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre, mettant fin à la procédure », a fait savoir l'avocat. Les responsables de la mosquée aussi, dans un communiqué diffusé mardi 24 février.
« Cette ordonnance met un terme définitif à cette procédure. (...) Nous rappelons que, dès le début, nous avons fait le choix de saisir la justice de la République avec confiance et sérénité. La suspension initiale de l'arrêté par le tribunal administratif de Marseille avait déjà marqué une première reconnaissance de nos droits. La décision rendue ce jour confirme que cette fermeture ne peut plus produire d'effet », a déclaré l'Institut musulman des Bleuets, réaffirmant « (son) attachement indéfectible aux lois de la République, aux principes constitutionnels, ainsi qu'aux valeurs de paix, de fraternité et de respect qui fondent (son) engagement quotidien ».
Lire aussi :
Marseille : face à la menace d'une fermeture administrative, la mosquée des Bleuets résiste