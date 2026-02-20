Ramadan : méditation et fraternité au service du bonheur et de la paix

À l'heure du mois béni de Ramadan, nous sommes une fois de plus invités à une retraite spirituelle, une pause sacrée où chaque souffle, chaque prière, chaque acte de générosité devient une occasion de nous élever vers Allah. Ce mois, nous dit-on, sera, pour chacun d’entre nous, ce que nous en ferons : un mois de repos pour le corps, l’esprit et le cœur, ou un mois de jeûne mécanique, presque vide de sens.
Un mois de méditation et de fraternité
Le Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : « Ô gens ! Le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C’est le meilleur des mois pour Dieu, ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits les meilleures des nuits, ses heures les meilleures des heures. » Ce mois est une invitation à être les hôtes d’Allah, à purifier nos intentions et à nous libérer des chaînes de l’ego et des distractions du monde. Chaque instant de jeûne, de prière et de lecture du Coran est une lumière qui éclaire notre chemin vers la liberté intérieure et la dignité humaine.
Le Ramadan est aussi le mois de la solidarité. Comme le souligne le savant et universitaire américain Hamza Yusuf, « le jeûne nous apprend à ressentir la faim des pauvres et à partager notre abondance ». L’islamologue Kahina Bahloul insiste sur la dimension sociale et collective du Ramadan : « C’est une expérience à la fois individuelle et communautaire, un moment de partage et de renforcement des liens entre les croyants, mais aussi avec les non-musulmans. » N’oublions pas que « celui qui offre le repas de la rupture du jeûne à un jeûneur aura la récompense de la libération d’un esclave et le pardon de ses péchés passés », comme l’a enseigné le Prophète Muhammad.
Un appel à l’action et à la réflexion
À La Réunion, où la diversité culturelle et religieuse est une richesse, ce mois est une opportunité de renforcer les ponts entre les communautés. Le dialogue interreligieux, encouragé par le pape François puis le pape Léon XIV et les initiatives comme celles du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) en France, nous rappelle que « les croyants de différentes traditions religieuses doivent travailler ensemble pour défendre la paix, la justice et la fraternité humaine ».
Le Ramadan est aussi le moment de célébrer la place des femmes dans l’islam. En ce mois, honorons nos mères, nos sœurs, nos filles, et reconnaissons leur rôle central dans la transmission des valeurs de paix et de compassion.
Une prière pour la paix et la liberté
En ces temps où le monde est marqué par des conflits et des injustices, prions pour que ce Ramadan apporte la paix au Moyen-Orient, en Palestine, et dans tous les cœurs opprimés. Que ce mois soit une source de guérison, de réconciliation et d’espoir pour l’humanité entière.
Que ce Ramadan soit pour nous tous un mois de transformation, où nous renouons avec les valeurs de liberté, de justice et de fraternité. Puissions-nous en sortir plus proches d’Allah, plus unis en tant que communauté, et plus déterminés à construire un monde où règnent la paix et la dignité.
« Seigneur, fais de nous des serviteurs reconnaissants, des cœurs purs et des âmes apaisées. Guide-nous sur le chemin de Ta lumière et accorde-nous la force de vivre ce mois avec sincérité et dévotion. » Amin.
*****
Youssouf Omarjee est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).
Lire aussi :
Ramadan et Carême - Le jeûne comme véritable chemin de conversion
Ramadan - Le jeûne, une source d’élévation spirituelle pour l’être humain
À l’approche du Ramadan, de l'importance de redonner vie à son cœur
L'âme du mois du Ramadan selon la Tradition islamique
Ramadan : Les secrets du jeûne vus par Ibn Arabi, traduit par Abdallah Penot
