Ramadan : méditation et fraternité au service du bonheur et de la paix

« Ô gens ! Le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C’est le meilleur des mois pour Dieu, ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits les meilleures des nuits, ses heures les meilleures des heures. »

« le jeûne nous apprend à ressentir la faim des pauvres et à partager notre abondance »

« C’est une expérience à la fois individuelle et communautaire, un moment de partage et de renforcement des liens entre les croyants, mais aussi avec les non-musulmans. »

« celui qui offre le repas de la rupture du jeûne à un jeûneur aura la récompense de la libération d’un esclave et le pardon de ses péchés passés »