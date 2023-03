Ramadan : Les secrets du jeûne vus par Ibn Arabi, traduit par Abdallah Penot

Les Cinq piliers de l’islam

Les Révélations de La Mecque

Le jeûne du mois de Ramadan est le pilier de l’islam le plus suivi par les musulmans, y compris par ceux qui négligent parfois la pratique de certains autres. Durant son temps, ils ne mangent ni ne boivent ni ne se livrent à tout activité sexuelle et essaient de se consacrer à Dieu.Ibn ‘Arabî en présente ici la signification intérieure : le Prophète a exclu toute comparaison avec les autres servitudes de ce pilier, dont Dieu proclame même qu’il est Sien. Entièrement basé sur le Coran et les paroles du Prophète, d’une extrême richesse et d’une grande clarté, ce texte éclairera aussi bien le savant que le simple croyant et accompagnera chacun sa vie durant.Il montre à tous que chaque pratique a un fondement intérieur souvent bien différent de ce qui en est présenté.Le présent recueil reprend la traduction du chapitre contenu dansaugmentée d’un autres chapitre extrait lui aussi du chef-d’œuvre d’Ibn Arabi,, véritable « Bible de l’ésotérisme en Islam » et somme d’enseignements sans équivalent aussi bien dans le soufisme que dans l’histoire de l’humanité.