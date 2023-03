Le Coran, Essai de traduction et annotations

Il existe plus de 120 traductions françaises du Coran. La plus ancienne, « L’Alcoran de Mahomet, translaté d’arabe en françois » , par André du Ryer paraît en 1647. Mais il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour disposer, avec la version d'Albert Kazimirski de Biberstein (1808-1887), d’un texte en langue française relativement fiable.– Maurice Gloton,, Éditions Albouraq, 2014 (édition bilingue).C’est une traduction motivée par un très fort souci de l’étymologie arabe ; objectif pertinent, mais qui donne parfois lieu à des expressions lourdes en français et peu compréhensibles ; ajouts très utiles : introduction technique, index thématique et de nombreuses notes.– Abdallah Penot,, Éditions Alif, 2011 (édition bilingue).C’est une bonne traduction en langue française, simple et accessible, mais peu de notes et de commentaires.– Denise Masson,, préface de Jean Grosjean, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Éditions Gallimard, 1967 (réédition 2013), et, traduction revue par Sobhi Saleh, Beyrouth, Éditions Dar al-Kitab Allubnani, 1980 (même traduction que la précédente, mais approuvée par al-Azhar, édition bilingue).C’est une bonne traduction, mais qui s’éloigne parfois un peu trop de l’arabe ; avec index thématique ; la traduction de la Pléiade comprend une longue introduction.– Jacques Berque,, Coll. Spiritualités vivantes, Paris, Éditions Albin Michel,2002.Cette traduction est plutôt un essai littéraire pour rendre l’arabe ancien coranique dans une langue française classique : des trouvailles intéressantes, mais des interprétations parfois trop personnelles. À la fin de la traduction se trouve un chapitre très intéressant, édité également à part sous le titre(Albin Michel, 2012) : c’est le texte des conférences que Jacques Berque donna à l’Institut du monde arabe (IMA) après la publication de son. Il y propose des clés pertinentes pour tenter de saisir la dimension à la fois déconcertante et saisissante du texte sacré.Pour les anglophones, on signale cette œuvre :– Muhammad Asad,, translated and explained, Dar Al.Andalus, Gibraltar, 1980.C'est un ouvrage volumineux (2 000 pages) qui se présente avant tout comme un commentaire du Coran, avec une présentation de chaque sourate et de très nombreuses notes. La traduction en anglais est en vis-à-vis du texte coranique, qui ne se lit pas très facilement car la taille de la police arabe est très petite.Du côté des traductions en ligne, nous vous signalons également le lancement depuis 2019 du site web Coran 12-21 , par Tristan Vigliano et Mouhamadoul Khaly Wélé. Il présente de manière parallèle plusieurs traductions du Coran en Europe occidentale depuis les origines (XIIe siècle) jusqu’à nos jours, et notamment celle de Muhammad Hamidullah (dans une version corrigée en 2000, de facture assez littéraliste) ainsi que le, « commentaire des deux Jalâl » composé au XVe siècle par les savants égyptiens, Jalâl al-Dîn al-Maḥallî et Jalâl al-Dīn al-Suyūṭī.