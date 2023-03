wudu

« Un musulman est une personne engagée pour le climat ! Car le Prophète Muhammad - que la Paix soit avec lui - était un modèle d'existence juste et respectueuse de la création »

« Que ce mois du Ramadan soit un tournant dans nos vies, où la transition vers une économie basée sur les énergies propres émerge et où les politiques en faveur de la justice climatique sont mises en place. »

• Réduire le gaspillage alimentaire : pendant le mois du Ramadan, il est courant de préparer de grands repas et de consommer des quantités excessives de nourriture. Pour réduire le gaspillage alimentaire, planifiez vos repas à l'avance et ne cuisinez que ce dont vous avez besoin. S'il y a des restes, ils peuvent être conservés pour plus tard ou partagés avec les personnes dans le besoin.• Utilisez des récipients réutilisables : les bouteilles d'eau en plastique, les récipients jetables et les sacs en plastique sont très polluants. Utilisez plutôt des contenants réutilisables tels que des bouteilles d'eau, des sacs en tissu et des récipients en verre pour transporter les repas.• Une invitation pour celles et ceux d'entre vous qui aiment partager l'iftar pendant le Ramadan est de remplacer les emballages plastiques à usage unique par des emballages respectueux de l'environnement et faciles à recycler.• Favoriser les modes de transport durables : les transports en commun, le vélo ou la marche sont des alternatives plus durables que la voiture seule. Pour ceux qui doivent se déplacer en voiture, essayez le covoiturage pour réduire l'empreinte carbone.• Évitez d'utiliser des produits jetables : les assiettes, couverts et gobelets jetables s'empilent en montagnes de déchets. Dans la mesure du possible, utilisez des produits réutilisables tels que des assiettes et des couverts en verre, en acier inoxydable ou en bambou.• Réduire la consommation d'énergie : éteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas utilisées, utiliser des lampes LED et favoriser la lumière naturelle contribuent à réduire la consommation d'énergie. Il est également important d'éteindre les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.• Économiser l'eau : l'eau est une ressource précieuse. Pendant les ablutions (), il est important d'utiliser l'eau de manière responsable en utilisant de petites quantités d'eau et en fermant les robinets dès que possible.Grâce à ces pratiques, les musulmans autour du globe rendent leur Ramadan plus durable. Ils honorent leur religion selon les lois islamiques. En ce mois béni, l'action concrète nous rappelle que le respect de la création est un devoir pour chacune et chacun. Et elle est la preuve que nous pouvons toutes et tous contribuer., a déclaré le cheikh Eşref Efendi, de l'ordre de l'honorable Naqshbandiyya Aliyyah.L'ambassadrice principale de GreenFaith, Nana Firman, nous encourage :Nous exprimons notre gratitude envers notre Créateur en prenant soin de sa création et en agissant pour un monde meilleur. Adoptons des pratiques durables pour un Ramadan vert et pour une vie qui prenne soin de la Terre et des autres tout au long de l'année.*****, musulmane engagée chez GreenFaith, est ex-ingénieure dans les énergies renouvelables, est aumônier d'hôpital, diplômée de la formation Emouna de Sciences Po Paris.