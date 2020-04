Avec la mort de Michel Chodkiewicz, la perte d'un spÃ©cialiste du soufisme et de la pensÃ©e d'Ibn Arabi

Les Illuminations de La Mecque, textes choisis des Futûhât Makkiyya

Émir Abd el-Kader, Écrits spirituels

« la meilleure présentation doctrinale du « Kitâb al-Mawâqif » (« Le Livre des Haltes ») de ce grand disciple d’Ibn ‘Arabi que fut l’émir ».

L’Histoire

« il entreprit de redéfinir la vocation du Seuil dans les domaines intellectuel et éditorial, parvenant à préserver l’indépendance d’une maison plutôt non- conformiste et ne bénéficiant de l’appui d’aucun grand groupe »

Michel Chodkiewicz a également dirigé une anthologie de textes sur Ibn Arabi intitulé(Sindbad, 1988).Dans la lignée de son travail autour d'Ibn Arabi, il s’est longuement penché sur l’œuvre de l’émir Abdelkader pour qui il consacre un livre,(Seuil, 1982, rééd. 1994). Pour la fondation Conscience soufie qui lui a rendu hommage mercredi 1er avril, il s’agit dePrésident-directeur général des éditions du Seuil de 1977 à 1989 et fondateur de la revueen 1978,, expliquait Geneviève Gobillot, professeur d’islamologie et de civilisation arabo-musulmane à l'université Lyon III, dans un article d’hommage paru en 1996 sous le nom « Michel Chodkiewicz : itinéraires » dans Horizons Maghrébins.D’abord chargé de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Michel Chodkiewicz en devient directeur d’études entre 1991 et 1996 après son départ du Seuil. C’est dans ce prestigieux lieu de l’enseignement et de la recherche qu’il y anima de nombreux séminaires autour de la pensée akbarienne et de l'histoire de la sainteté dans les sociétés musulmanes arabophones.