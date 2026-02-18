Ramadan et Carême - Le jeûne comme véritable chemin de conversion

« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir faim. »

« le tentateur s’approcha et lui dit : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains." Mais Jésus répliqua : "Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu." »

« il ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les dix paroles »