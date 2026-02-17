Ramadan - Le jeûne, une source d’élévation spirituelle pour l’être humain

« Ô les croyants ! On vous a prescrit "as-siyâm" comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, afin que vous adoptiez la piété »

Ma’ârif ul-Quran

« Tout en mentionnant l’obligation du jeûne, on a voulu également préciser que cette action n’est pas spécifique à votre communauté. Ainsi, le jeûne a été imposé aux autres communautés antérieures. Cela montre l’importance particulière du jeûne. Pour inciter les musulmans à observer cette action contenant des difficultés, on a voulu leur dire que les gens qui sont venus avant vous ont pu les surmonter.



De ce fait, il est tout à fait naturel de percevoir que cette action contient une (certaine) légèreté (dans son accomplissement), car beaucoup ont été confrontés à ces difficultés. De plus, les mots qui ont été employés dans le segment "…comme il été prescrit à ceux d’avant vous" ont un sens de généralité (‘âm). Cela inclut ainsi toutes les communautés depuis Adam, et ce, jusqu’au dernier des Prophètes.



De là, nous pouvons en déduire que, tout comme la salat a toujours existé dans toutes les Législations et communautés antérieures, il en est de même pour le jeûne, qui a été imposé à toutes les communautés. Certains sont d’avis que le segment "ceux d’avant vous", employé à titre comparatif, désigne les chrétiens. Mais, cela ne veut absolument pas dire qu’on est en train de faire la négation (de la prescription du jeûne) pour les autres communautés. Ici, dans ce verset, on a voulu seulement montrer que tout comme le jeûne a été prescrit aux musulmans, il l’a été également pour les autres communautés. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le jeûne de ces gens-là ressemble à notre manière de l’accomplir dans sa forme, comme par exemple dans le nombre de jeûne, dans la délimitation de ses horaires, dans la détermination de ses jours… Dans ces faits, il se pouvait qu’il y ait eu des différences. »

Dieu rappelle clairement cette réalité dans le célèbre verset instituant l’obligation du jeûne du mois de Ramadan :(Coran, sourate 2, verset 183).En substance de ce verset, le savant pakistanais et mufti Muhammad Shafi Usmani (1897-1976) écrivait, dans son livre, dans une traduction ici approximative :(Volume 2, page 443).