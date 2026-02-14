Début du Ramadan 2026 : entre mercredi 18 ou jeudi 19 février, une date se distingue en France

Quand va bien commencer le mois du Ramadan 1447/2026 ? Une hésitation se porte sur deux dates, celles du mercredi 18 et du jeudi 19 février. Mais entre eux deux, le cœur des musulmans de France ne vacillera que très peu à l'aune des éléments que présente notre rédaction.
Il est en effet de fortes chances cette année que le début du mois du Ramadan soit annoncé par une très large majorité des autorités religieuses, à travers le monde musulman, pour jeudi 19 février car la visibilité du nouveau croissant lunaire ne sera pas assurée mardi 17 février depuis la plupart des continents, y compris en Europe, comme le montre le Centre astronomique international (IAC).
Il est en effet de fortes chances cette année que le début du mois du Ramadan soit annoncé par une très large majorité des autorités religieuses, à travers le monde musulman, pour jeudi 19 février car la visibilité du nouveau croissant lunaire ne sera pas assurée mardi 17 février depuis la plupart des continents, y compris en Europe, comme le montre le Centre astronomique international (IAC).
Selon la carte prévisionnelle de l’IAC pour mardi 17 février 2026, le nouveau croissant lunaire ne sera visible que dans une toute petite partie du monde (zones en magenta).
Le nouveau croissant lunaire sera en revanche bien visible le lendemain, mercredi 18 février, selon une autre carte prévisionnelle de l'IAC.
Selon la carte prévisionnelle de l’IAC pour mercredi 18 février 2026, le nouveau croissant lunaire sera visible quasiment partout.
En France, il ne fait guère de doute que la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Lyon et bien d'autres fédérations musulmanes annonceront, lors de la Nuit du doute, que le premier jour du jeûne sera jeudi 19 février. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a d'ores et déjà retenu cette date comme celle qui lance le mois béni.
A ce jour, seul le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a annoncé le début du Ramadan pour… mercredi 18 février. Une annonce qui fait état d’une divergence inédite entre des institutions ayant adopté une même méthode de calculs, comme Saphirnews l’expliquait ici récemment. Malgré tout, l’instance reste campée sur ses positions, arguant notamment le « principe d’universalité du jeûne » et des « conditions de vision réunies en Polynésie française » mercredi 18 février avant l’aube, comme en témoigne la première carte prévisionnelle publiée plus haut. Toutefois, « chaque avis, pour mercredi ou jeudi, repose sur un raisonnement religieux légitime », fait part le théologien Mohamed Najah, au nom du CTMF. Aux musulmans donc de trancher sur l’avis qui leur sied le mieux.
A ce jour, seul le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a annoncé le début du Ramadan pour… mercredi 18 février. Une annonce qui fait état d’une divergence inédite entre des institutions ayant adopté une même méthode de calculs, comme Saphirnews l’expliquait ici récemment. Malgré tout, l’instance reste campée sur ses positions, arguant notamment le « principe d’universalité du jeûne » et des « conditions de vision réunies en Polynésie française » mercredi 18 février avant l’aube, comme en témoigne la première carte prévisionnelle publiée plus haut. Toutefois, « chaque avis, pour mercredi ou jeudi, repose sur un raisonnement religieux légitime », fait part le théologien Mohamed Najah, au nom du CTMF. Aux musulmans donc de trancher sur l’avis qui leur sied le mieux.
Pour demeurer informés de l'actualité du fait musulman, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter !
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !
Lire aussi :
Début du Ramadan 2026 : deux dates annoncées, conséquence d'une divergence inédite, explications
Ramadan 2026 : le CFCM annonce les dates du début du jeûne et de l'Aïd al-Fitr en France
Ramadan 2026 : la date de la Nuit du doute fixant le début du jeûne annoncée
Ramadan 2026 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?
Début du Ramadan 2026 : deux dates annoncées, conséquence d'une divergence inédite, explications
Ramadan 2026 : le CFCM annonce les dates du début du jeûne et de l'Aïd al-Fitr en France
Ramadan 2026 : la date de la Nuit du doute fixant le début du jeûne annoncée
Ramadan 2026 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?