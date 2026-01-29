Que dit le Conseil du fiqh d'Amérique du Nord (FNCA) sur la divergence ? Pourquoi choisit-il d'annoncer la date du 18 février comme premier jour du Ramadan 1447/2026 ? L'institution défend sa position dans une note portée à notre attention que voici :



« Cette année présente un cas astronomique rare et limite. Bien que les seuils numériques de 8°/5° soient techniquement atteints, l'âge de la Lune est extrêmement faible et sa fraction d'illumination est négligeable, voire marginale. De ce fait, sa capacité à réfléchir suffisamment la lumière du Soleil pour être observée à l'œil nu ou même avec un télescope est extrêmement limitée. Toute visibilité théorique serait confinée à l'extrême ouest du globe – notamment depuis certaines zones de la Polynésie ou des Fidji – où la forte luminosité du crépuscule réduit encore davantage les possibilités d'observation.



Ceci explique l'hésitation exprimée par le Diyanet (la Turquie) et, par la suite, par le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui ont conclu que, malgré le respect des seuils géométriques, la Lune n'est pratiquement visible nulle part sur Terre le 17 février. Par conséquent, une grande partie du monde pourrait commencer le Ramadan le mercredi 18 février au soir (et jeûner le jeudi 19 février), lorsque la Lune sera plus âgée, plus brillante et facilement visible dans de vastes régions.



À ce stade, la décision nous appartient. Déclarer le début du Ramadan le soir du 17 février est justifié, pleinement conforme à nos critères établis de longue date et cohérent avec nos annonces précédentes. Cela garantit également l'accomplissement des 30 jours de jeûne sans risque d'omission. Cependant, il existe un risque que nous soyons parmi les rares – voire les seuls – à commencer le Ramadan ce soir-là, ce qui pourrait nous placer en désaccord avec le CEFR dont nous avons toujours suivi les critères. Malgré cette probabilité, nous avons décidé de maintenir la méthode établie de longue date et avons fixé les dates du Ramadan et de l'Aïd el-Fitr selon les critères originaux du CEFR.



(...) En résumé, il s'agit avant tout d'une question d'appréciation plutôt que d'une question technique. Les deux positions s'appuient sur des données astronomiques valides et sur un raisonnement conforme à la charia. Une fois la décision prise, elle peut – et doit – être défendue par des explications claires et transparentes, étayées par une astronomie rigoureuse et les principes établis de la charia.



Bien que le FNCA encourage fortement le calcul pour les dates du Ramadan, car il s'agit de la meilleure solution pour favoriser l'unité et éviter toute confusion et désordre, nous reconnaissons également la validité des autres avis et encourageons tous les musulmans à suivre les indications de leurs mosquées locales et à préserver l'unité de leurs communautés. Les divergences d'opinions sur les modalités d'observation du croissant lunaire ne doivent pas engendrer de division. »