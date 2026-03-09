Sur le vif Guerre en Iran : ce qu’il faut retenir sur la situation explosive au Moyen-Orient Rédigé par Lina Farelli | Lundi 9 Mars 2026









La nomination d’un homme très proche des Gardiens de la Révolution signe une volonté ferme de l’Iran d’assurer la continuité du régime, ce qui n’est pas pour arranger les affaires de Donald Trump, qui souhaite ne pas voir durer la guerre au risque de mécontenter gravement sa base électorale des MAGA. Le président américain a réclamé, vendredi 6 mars, « une capitulation sans conditions » , mais n’est pas prêt de voir plier l’Iran. Téhéran a vu le soutien de la Russie lui être renouvelé après la nomination de Mojtaba Khamenei.



A ce jour, le bilan humain fait état de plus de 1 300 morts en Iran. Des dépôts pétroliers ont été dernièrement touchés par des frappes israélo-américaines, faisant flamber le prix du baril de pétrole à un niveau historique dans une aussi courte période. Le blocage du détroit d’Ormuz, sous contrôle iranien, y contribue aussi beaucoup. Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), environ 20 000 marins et 15 000 passagers de croisières sont actuellement immobilisés dans le Golfe persique.



En parallèle, des attaques de grande ampleur ont été lancées par Israël contre le Liban. En une semaine, sa guerre contre le Hezbollah a provoqué la mort de près de 400 personnes. Plus de 500 000 habitants ont été déplacés de force pour fuir les zones de bombardements. Une position de l’ONU au Liban a été frappée, vendredi 6 mars, par un missile israélien, blessant grièvement trois casques bleus ghanéens.



Le président français, Emmanuel Macron, a condamné une « attaque inacceptable » et a affiché son soutien au Liban, mais se contente auprès d'Israël de lancer des appels à cesser le combat. En vain. En visite, lundi 9 mars, à Chypre, pour témoigner de sa solidarité face aux tirs de missiles et de drones iraniens, le chef d'Etat a affirmé préparer avec ses partenaires une mission « purement défensive » pour rouvrir le détroit d’Ormuz.



Plusieurs pays arabes du Moyen-Orient continuent d’être la cible de frappes iraniennes. Si l’Iran assure vouloir viser les intérêts américains, des zones civiles sont également touchées. Une quinzaine de morts ont été recensés . Côté israélien, le bilan officiel parle toujours de 11 morts, tandis que les Etats-Unis évoquent pour le moment la mort de sept militaires dans ses rangs.



L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime désormais que la guerre au Moyen-Orient constitue une « crise humanitaire majeure » qui nécessite « une réponse immédiate » de tous les acteurs « dans toute la région » .



