Chroniques du Ramadan, un voyage intimiste au cœur du jeûne, par Akram Belkaïd

Loin des clichés, Akram Belkaïd donne à voir le Ramadan « à travers des référentiels islamiques mais aussi économiques, politiques, identitaires, sociétaux et, bien entendu, culinaire » . En allant au-delà de ce que ce mois de jeûne devrait être sur les plans théologique et spirituel, ce n'est pas un Ramadan idéal, sans grand ancrage avec la réalité, que le journaliste présente aux lecteurs mais des Ramadan, au pluriel, car le mois de jeûne est vécu diversement selon les contextes, les cultures, les pratiques collectives et individuelles ou encore les trajectoires personnelles.



« C'est à une découverte, à la fois apaisée et réaliste, que j'invite » , signifie dans son introduction Akram Belkaïd, qui dédie ses premiers mots aux habitants de Gaza qui font face à l'indicible depuis maintenant trois ans, et autant de Ramadan éprouvants. De la ftour , la passion populaire pour « moments pédagogiques » avec les collègues, le recours plus marqué aux réseaux sociaux et aux « instagrimams » , le rapport des jeûneurs à la consommation, les polémiques ramadanesques bien de « chez nous », la France... tout y passe, et pas un instant d'ennui ne vient freiner la lecture d'un ouvrage qu'il fait du bien de lire. Car raconter ce qui est de l'ordre du banal pour les musulmans, leur quotidien, sans fard ni faux-semblants, participe aussi à la normalisation du fait musulman dans notre société, si souvent traversée par des controverses politico-médiatique autour de l'islam.



Pour l'auteur, « les jeûneurs habituels y trouveront matière à réfléchir sur la pratique de l'islam et sur leur rapport au "sawm" (jeûne). Les non-jeûneurs apprendront à mieux connaître cet événement, et ce qui l'entoure » . Alors yallah en librairie.

Présentation de l'éditeur Avec ces Chroniques du ramadan , Akram Belkaïd nous invite avec délice à un voyage culturel, festif, culinaire, sociétal et politique mais aussi spirituel et parfois inattendu.



C’est l’un des cinq piliers de l’islam. Durant le mois de Ramadan, les musulmans doivent s’abstenir de manger et de boire du lever (l'aube en réalité, ndlr) au coucher du soleil. Comment ce jeûne se traduit-il dans les comportements ? Que révèle-t-il des sociétés ou des minorités musulmanes ? Quels excès ou paradoxes provoque-t-il ? Quels débats théologiques mais aussi sociétaux ? Quel regard est porté sur cette pratique ?



Le journaliste Akram Belkaïd partage avec nous son vécu, ses réflexions et ses anecdotes pour nous aider à mieux comprendre ce rituel au sein des communautés musulmanes de France et d’ailleurs.

L'auteur Akram Belkaïd est journaliste. Il a travaillé pour Le Quotidien d’Algérie , La Tribune et est aujourd’hui rédacteur en chef au Monde diplomatique. Spécialiste du monde arabe et d’économie internationale, il est l’auteur chez Tallandier de L’Algérie en 100 questions. Un pays empêché (2020).

Akram Belkaïd, Chroniques du Ramadan, un voyage intimiste au cœur du jeûne, Tallandier, février 2026, 240 pages, 19.90 €



