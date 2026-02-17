Ramadan 2026 : le premier jour du jeûne pour mercredi 18 février, selon la Grande Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris a annoncé, mardi 17 février, la date du début du Ramadan 1447/2026 : le mois de jeûne commencera en France mercredi 18 février, suivant l’annonce détonnante de l’Arabie Saoudite.
