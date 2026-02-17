Début du Ramadan 2026 : depuis la Grande Mosquée de Lyon, la date du mercredi 18 février annoncée

« difficile »

« Nous avons un très grand problème cette année car les avis sont très partagés »

« Nous avons été obligés de prendre une décision »

« dans l’intérêt général de la communauté musulmane en France »

« Chacun prendra ensuite sa décision en son âme et conscience. »

« Une fois de plus, la communauté musulmane vient de montrer que l’unité n’existe pas encore et aujourd’hui, la France est divisée en deux »

« Je vous demande de nous excuser et de prier pour que la communauté musulmane retrouve son unité. »