Début du Ramadan 2026 : depuis la Grande Mosquée de Lyon, la date du mercredi 18 février annoncée

Depuis la Grande Mosquée de Lyon, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a annoncé, mardi 17 février, la date du début du Ramadan 1447 - 2026 pour mercredi 18 février.
La décision a été « difficile » à prendre de l’aveu même des responsables de l’instance locale. « Nous avons un très grand problème cette année car les avis sont très partagés » entre mercredi 18 et jeudi 19 février, a fait part en amont le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gaci. « Nous avons été obligés de prendre une décision » et c’est la date du 18 février qui a obtenu l’adhésion des responsables religieux locaux, estimant qu’elle est « dans l’intérêt général de la communauté musulmane en France », a affirmé l’imam. « Chacun prendra ensuite sa décision en son âme et conscience. »
« Une fois de plus, la communauté musulmane vient de montrer que l’unité n’existe pas encore et aujourd’hui, la France est divisée en deux », a déclaré, dépité, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, face à ses fidèles. « Je vous demande de nous excuser et de prier pour que la communauté musulmane retrouve son unité. »
Cette annonce intervient peu après la décision prise par la Grande Mosquée de Paris actant la fin du mois de Chaabane pour mardi 17 février et donc le premier jour du jeûne pour mercredi 18 février. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a maintenu, pour sa part, son annonce convenant d'un début du Ramadan pour jeudi 19 février.
La décision a été « difficile » à prendre de l’aveu même des responsables de l’instance locale. « Nous avons un très grand problème cette année car les avis sont très partagés » entre mercredi 18 et jeudi 19 février, a fait part en amont le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gaci. « Nous avons été obligés de prendre une décision » et c’est la date du 18 février qui a obtenu l’adhésion des responsables religieux locaux, estimant qu’elle est « dans l’intérêt général de la communauté musulmane en France », a affirmé l’imam. « Chacun prendra ensuite sa décision en son âme et conscience. »
« Une fois de plus, la communauté musulmane vient de montrer que l’unité n’existe pas encore et aujourd’hui, la France est divisée en deux », a déclaré, dépité, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, face à ses fidèles. « Je vous demande de nous excuser et de prier pour que la communauté musulmane retrouve son unité. »
Cette annonce intervient peu après la décision prise par la Grande Mosquée de Paris actant la fin du mois de Chaabane pour mardi 17 février et donc le premier jour du jeûne pour mercredi 18 février. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a maintenu, pour sa part, son annonce convenant d'un début du Ramadan pour jeudi 19 février.
Pour demeurer informés de l'actualité du fait musulman, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter !
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !
Lire aussi :
Officiel - La Grande Mosquée de Paris annonce la date du début du Ramadan 2026 en France
Ramadan 2026 : l'Arabie Saoudite annonce la date du début du jeûne
Début du Ramadan 2026 : entre mercredi 18 ou jeudi 19 février, une date se distingue en France
Début du Ramadan 2026 : deux dates annoncées, conséquence d'une divergence inédite, explications
Ramadan 2026 : le CFCM annonce les dates du début du jeûne et de l'Aïd al-Fitr en France
Ramadan 2026 : la date de la Nuit du doute fixant le début du jeûne annoncée
Ramadan 2026 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?
Officiel - La Grande Mosquée de Paris annonce la date du début du Ramadan 2026 en France
Ramadan 2026 : l'Arabie Saoudite annonce la date du début du jeûne
Début du Ramadan 2026 : entre mercredi 18 ou jeudi 19 février, une date se distingue en France
Début du Ramadan 2026 : deux dates annoncées, conséquence d'une divergence inédite, explications
Ramadan 2026 : le CFCM annonce les dates du début du jeûne et de l'Aïd al-Fitr en France
Ramadan 2026 : la date de la Nuit du doute fixant le début du jeûne annoncée
Ramadan 2026 : quelles dates pour le début et la fin du mois de jeûne en France et ailleurs ?