L’Arabie Saoudite a officialisé, mardi 17 février, la date du début du Ramadan 1447/2026. Sur la base d'une observation du ciel, depuis son territoire, à la recherche du nouveau croissant lunaire, la Cour suprême saoudienne a fait savoir que le premier jour du mois du Ramadan est fixé au mercredi 18 février, annonce l'Agence de presse saoudienne.
Pourtant, des données astronomiques sérieuses annonçaient l'impossibilité de voir le nouveau croissant lunaire depuis une très large partie du monde, l'Arabie Saoudite comprise. De ce fait, l’annonce de l’Arabie Saoudite en étonnera beaucoup.
Son choix de date ne coïncide à ce stade qu'avec l'annonce faite en avance par le Conseil théologique musulman de France (CTMF), qui a pourtant adopté une autre méthode pour la détermination des mois du calendrier hégirien. Elle ne concorde pas avec l’annonce récente du Conseil français du culte musulman (CFCM) de fixer le début du jeûne pour jeudi 19 février, comme la Turquie.
Cette annonce a son importance dans le monde car de nombreuses autorités prennent en compte le choix des autorités saoudiennes pour prendre leur décision. C’est le cas en France : se déclarant attachée à la nuit du Doute, la Grande Mosquée de Paris va annoncer solennellement la date du premier jour du Ramadan en tenant aussi compte de la décision de l’Arabie Saoudite. Mais l'imbroglio créé par la décision saoudienne ne devrait pas aider la GMP à trancher aussi facilement que prévu.
