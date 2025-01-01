Frères musulmans, qui êtes-vous ?

De ce point de vue, la question centrale n’est pas tellement de savoir si les responsables et les membres actifs, au sein de MF, sont des Frères musulmans ou non, mais c’est plutôt de savoir ce que recouvre, finalement, le fait d’être Frère musulman en contexte français et, plus largement, européen. Sur ce plan, force est de constater que, jusqu’à ce jour, les responsables de la fédération refusent toujours de porter un regard critique public sur leur propre histoire en laissant aux autres le soin de le faire à leur place, comme le montre encore une fois l’argumentaire du colloque à venir. C’est pourtant la seule condition viable d’une réconciliation possible avec la société, comme ils l’appellent eux-mêmes de leurs vœux. Cela représente aussi une manière de rendre justice à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont été embarqués dans une utopie collective qui n’est pas sans avoir eu, sur elles et sur eux, des effets parfois très délétères.



Aujourd’hui, les responsables de MF appellent donc à une approche scientifique et rigoureuse du fait religieux islamique, mais ils devraient être les premiers à appliquer cette exigence à eux-mêmes, et ceci quel que soit le contexte de la société française ; il ne s’agit pas ici de faire une concession à l’hostilité politique et médiatique, c’est juste une condition sine qua non de la crédibilité intellectuelle à laquelle, certainement, ils aspirent. Le pire, ici, serait en effet d’appeler à un débat sur les héritages de l’islam politique, en France, en revendiquant des chercheurs une forme de lucidité – pour ne pas dire d’honnêteté – tout en pratiquant une forme d’auto-amnésie stratégique. C’est pourtant à cela que j’ai été confronté à plusieurs reprises, ces dernières années lorsque, croisant des responsables et des cadres de MF invités à des rencontres institutionnelles, je les incitais à assumer leur histoire et à en publier une analyse critique. La réponse a toujours été peu ou prou la même : « Oh, nous n’avons jamais été vraiment des Frères musulmans… »



Pour ma part, je fais partie de ces anciens cadres fréristes qui disposent de beaucoup de notes personnelles sur cette expérience militante. Au cours des années 1990, j’ai gravi les deux échelons de l’adhésion aux Frères musulmans, en tant que membre engagé, après le pacte d’allégeance effectué en 1993, puis membre actif ( ‘amîl ) en 1996. À l’époque, l’infrastructure des Frères musulmans, créée dans la deuxième moitié des années 1970, était organisée en deux structures distinctes : tout d’abord des associations musulmanes regroupées en une fédération nationale, dans différents pays européens, elles-mêmes sous l’égide d’une fédération européenne, l’Union des organisations islamiques en Europe, devenue Musulmans d’Europe en 2018. Ensuite, une structure informelle regroupant l’ensemble des militants ayant contracté le pacte d’allégeance, avec pour mission principale de leur assurer une formation et un accompagnement idéologique à l’action militante.



C’est au cours années 1990 qu’une bonne part de l’avenir des Frères musulmans s’est joué : les Frères des pays d’Europe du Nord poussaient la fédération européenne à fusionner les deux entités et à officialiser publiquement l’appartenance aux Frères musulmans. À l’inverse, les Frères français et du sud de l’Europe y voyaient le danger d’être stigmatisés dans des contextes perçus comme plus agressifs à l’encontre des musulmans. C’est ce deuxième courant qui l’emportera finalement, sinon cela fait bien longtemps que la question de la supposée appartenance ou non de Musulmans d’Europe aux Frères musulmans aurait été réglée définitivement.