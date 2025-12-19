Aperçus sur la spiritualité en islam, par Abd-al-Haqq Guiderdoni

Astrophysicien, spécialiste de la formation des galaxies, ancien directeur de l’Observatoire de Lyon, Abd-al-Haqq Guiderdoni dirige depuis 1994 l’Institut des hautes études islamiques (IHEI) qu’il a fondé, avec d’autres intellectuels musulmans, pour réfléchir sur la présence de l’islam en Europe. Ancien présentateur de l’émission dominicale Connaître l’islam sur France 2 (1993-1999), auteur de nombreux articles et contributions à des ouvrages, conférencier invité en Europe, aux États-Unis et au Maghreb, il œuvre pour faire connaître la spiritualité musulmane et promouvoir le dialogue interreligieux. Il a également conduit plusieurs programmes internationaux de recherche sur le dialogue entre perspective scientifique et approche religieuse.