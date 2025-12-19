Aperçus sur la spiritualité en islam, par Abd-al-Haqq Guiderdoni

Présentation de l'éditeur
Comment atteindre l'unité avec le divin dans un monde en queue de sens ? Ce livre plonge au cœur de la spiritualité islamique, explorant ses fondements et sa richesse universelle. En s'appuyant sur la transcendance et l'immanence de Dieu, la révélation coranique et les enseignements prophétiques, l'auteur nous invite à un voyage profond vers la compréhension de la foi, de la prière et du cheminement intérieur.
L'oeuvre explore des thèmes essentiels comme le rapport entre les rites et la foi, la place centrale du dhikr (l'invocation de Dieu), et les multiples dimensions de la Spiritualité - soumission, foi et perfection spirituelle (islam, îmân, ihsân). Elle met également en lumière la tension entre le matérialisait moderne, les courants fondamentalistes, et la quête authentique d'une spiritualité vivante et transformative.
S'appuyant sur les grandes traditions de l'islam, l'auteur montre comment le voyage spirituel transcende les frontières religieuses pour unir l'humanité autour d'un appel commun : se rapprocher du Créateur, retrouver le souvenir du Pacte primordial, et renouer avec l'amour et la connaissance de Dieu.
En offrant une immersion au cœur de la foi musulmane, Aperçus sur la spiritualité islamique est une réflexion captivante et accessible, à la fois ancrée dans la tradition et résolument tournée vers les défis contemporains. Que vous soyez en quête de compréhension spirituelle ou désireux d'approfondir votre foi, ce livre vous offre une source d'inspiration précieuse, avec une réflexion sur l’amour divin et le souvenir du Pacte primordial qui invite à approfondir sa relation avec le Créateur.
L'auteur
Astrophysicien, spécialiste de la formation des galaxies, ancien directeur de l’Observatoire de Lyon, Abd-al-Haqq Guiderdoni dirige depuis 1994 l’Institut des hautes études islamiques (IHEI) qu’il a fondé, avec d’autres intellectuels musulmans, pour réfléchir sur la présence de l’islam en Europe. Ancien présentateur de l’émission dominicale Connaître l’islam sur France 2 (1993-1999), auteur de nombreux articles et contributions à des ouvrages, conférencier invité en Europe, aux États-Unis et au Maghreb, il œuvre pour faire connaître la spiritualité musulmane et promouvoir le dialogue interreligieux. Il a également conduit plusieurs programmes internationaux de recherche sur le dialogue entre perspective scientifique et approche religieuse.
Abd-al-Haqq Guiderdoni, Aperçus sur la spiritualité en islam, Al-Bouraq, mai 2025, 184 pages, 12 €
