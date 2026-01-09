Livres Mon chemin de foi, par Soundous Moustarhim (vidéo) Reçu à Saphirnews Rédigé par Saphirnews | Vendredi 9 Janvier 2026





Présentation de l'éditeur La foi, comme la vie, est un chemin unique, intime et profondément personnel. Elle ne s’impose pas ; elle se révèle au cœur des épreuves, dans le silence de nos doutes ou dans l’éclat inattendu d’une vérité enfouie. C’est une rencontre intérieure qui survient au moment où l’âme se met à nu et s’ouvre à l’invisible, une étreinte qui transcende les mots et nous fait embrasser l’universel. De tout notre être, nous vibrons de l’amour divin, le seul amour qui nous unisse, nous guide et nous élève.



Ce livre relate mon propre chemin dans l’islam, une expérience spirituelle singulière mais qui, je crois, fait écho à tous les autres chemins. C’est une confession, un moment de partage et de rencontre qui nous rassemble dans une unité : celle de Dieu.

L'auteure Née en Belgique en 1990, Soundous Moustarhim est une autrice, slameuse et créatrice de contenu d’origine marocaine. Après douze ans dans la finance, elle a fait de sa passion pour le sport son métier. Elle incarne une parole rare : celle d’une foi intime, apaisée et vivante. À travers ce récit personnel et sensible, elle se confie sur sa spiritualité et sa quête de soi, et nous propose une vision moderne et profondément humaine de la foi musulmane.



Soundous Moustarhim, Mon chemin de foi , J'ai Lu, octobre 2025, 256 pages, 19,90 €








