Marche citoyenne et spirituelle en Seine-Saint-Denis : ensemble, louons la fraternité !

Des encouragements mutuels à emprunter le chemin de la fraternité

Un temps de partage en petit groupe sous la beau soleil de cette journée était alors proposé : quelle expérience de fraternité interculturelle ou interreligieuse ai-je vu ou vécu dans mon voisinage, ma famille, mon travail, mes activités sportives ou associatives ? Qu'est ce qui me fait louer Dieu ? Beaucoup d'émotions et de joies dans ces échanges simples et profonds.



Arrivés à la Mosquée des Louanges, Farid Kachour son président a lui aussi souligné combien la fraternité se construit, pas à pas, dans la rencontre, la connaissance mutuelle, l'écoute et l'attention portée à l'autre et nous a relaté la belle histoire de ses retrouvailles à Clichy-Montfermeil après de nombreuses années avec un ami d'enfance qui n'est autre que le père Raphaël ! Faissoil Kassim, imam de la mosquée, a ensuite exprimé l'importance de la louange dans la tradition musulmane et de louer Dieu en toute circonstances.



Ces paroles qui ont fait écho les unes aux autres sont autant d'encouragements à emprunter le chemin de la fraternité et de l'entre-connaissance, dans l'estime et le respect, sans confusion, ni prosélytisme.



Des louanges sont montées vers le ciel tout au long de l'après-midi : au départ à la chapelle Notre-Dame des Anges, par le beau cantique des trois enfants louant Dieu pour sa création interprétée par les sœurs franciscaines, et à l'arrivée à la Mosquée des Louanges, par la belle psalmodie de versets du Coran récitée par le cheikh Mohammed Dramé, imam de la mosquée.



Les marcheurs ont pu découvrir les très beaux lieux de culte que sont le sanctuaire et lieu de pèlerinage Notre-Dame des Anges et la mosquée des Louanges et y recevoir un ou des messages... Ce sont certes des lieux de prière, mais aussi des lieux d'hospitalité et de convivialité où chacun est bienvenu tel qu'il est, quelle que soit son appartenance religieuse et ses convictions : une invitation à oser aller vers l'autre et se rendre visite mutuellement. Se déplacer physiquement peut contribuer à déplacer beaucoup de préjugés et de méconnaissance dans nos têtes et dans nos cœurs en nous donnant de vivre la surprise et la joie de la rencontre.