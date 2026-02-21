Marche citoyenne et spirituelle en Seine-Saint-Denis : ensemble, louons la fraternité !

« Louange à Dieu ! Al hamdullilah ! Alleluia ! » Ces acclamations ont jailli spontanément des cœurs et des lèvres à l'issue de la deuxième édition de la marche citoyenne et spirituelle en Seine-Saint-Denis, reliant cette année la Chapelle Notre Dame des Anges, à Clichy-sous-Bois, à la Mosquée des Louanges, à Montfermeil, le dimanche 8 février 2026.
Inscrite dans le cadre de la Journée internationale de la fraternité Humaine des Nations Unies, célébrée le 4 février (en référence au texte co-signé à Abu Dhabi le 4 février 2019 par le pape François et l'imam Al-Tayyeb), cette marche intergénérationnelle a rassemblé un bon nombre de citoyens de différentes religions et convictions, venant de différents coins du département et au-delà, ayant tous à cœur de vivre et promouvoir là où ils sont une fraternité qui transcende les appartenances.
Cette marche, soutenue et facilitée par les municipalités de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, a eu l'honneur d'accueillir les représentants des cultes qui l'ont éclairée par leur présence et leurs prises de parole lumineuses et édifiantes, viatiques pour la route.
L'évêque du diocèse de Saint-Denis, Mgr Etienne Guillet, a exprimé avec enthousiasme l'importance et le sens de marcher ensemble et d'apprendre à mieux se connaître. Puis le Père Raphaël Grondin, recteur du sanctuaire de Notre Dame des Anges et curé de la paroisse Saint-Denis de Clichy-sous-Bois, a raconté l'histoire du sanctuaire, le miracle qui y a été opéré par l'intercession de Marie et des anges : une libération qui est une invitation à la louange.
Lors de la halte au parc de la Fausse Maussoin, le pasteur Frédéric Genty, de l'Eglise protestante unie de France du Raincy, a exprimé l'importance d'être des « marchants » ensemble, sans oublier les plus exclus de notre société. Puis Bikramjit Singh, représentant de la communauté sikhe de Bobigny, a exprimé l'importance de se partager les lumières divines de nos traditions spirituelles respectives.
Des encouragements mutuels à emprunter le chemin de la fraternité
Un temps de partage en petit groupe sous la beau soleil de cette journée était alors proposé : quelle expérience de fraternité interculturelle ou interreligieuse ai-je vu ou vécu dans mon voisinage, ma famille, mon travail, mes activités sportives ou associatives ? Qu'est ce qui me fait louer Dieu ? Beaucoup d'émotions et de joies dans ces échanges simples et profonds.
Arrivés à la Mosquée des Louanges, Farid Kachour son président a lui aussi souligné combien la fraternité se construit, pas à pas, dans la rencontre, la connaissance mutuelle, l'écoute et l'attention portée à l'autre et nous a relaté la belle histoire de ses retrouvailles à Clichy-Montfermeil après de nombreuses années avec un ami d'enfance qui n'est autre que le père Raphaël ! Faissoil Kassim, imam de la mosquée, a ensuite exprimé l'importance de la louange dans la tradition musulmane et de louer Dieu en toute circonstances.
Ces paroles qui ont fait écho les unes aux autres sont autant d'encouragements à emprunter le chemin de la fraternité et de l'entre-connaissance, dans l'estime et le respect, sans confusion, ni prosélytisme.
Des louanges sont montées vers le ciel tout au long de l'après-midi : au départ à la chapelle Notre-Dame des Anges, par le beau cantique des trois enfants louant Dieu pour sa création interprétée par les sœurs franciscaines, et à l'arrivée à la Mosquée des Louanges, par la belle psalmodie de versets du Coran récitée par le cheikh Mohammed Dramé, imam de la mosquée.
Les marcheurs ont pu découvrir les très beaux lieux de culte que sont le sanctuaire et lieu de pèlerinage Notre-Dame des Anges et la mosquée des Louanges et y recevoir un ou des messages... Ce sont certes des lieux de prière, mais aussi des lieux d'hospitalité et de convivialité où chacun est bienvenu tel qu'il est, quelle que soit son appartenance religieuse et ses convictions : une invitation à oser aller vers l'autre et se rendre visite mutuellement. Se déplacer physiquement peut contribuer à déplacer beaucoup de préjugés et de méconnaissance dans nos têtes et dans nos cœurs en nous donnant de vivre la surprise et la joie de la rencontre.
Quand diversité rime avec fraternité
L'après-midi s'est clôturée par la lecture du début du Document pour la Fraternité Humaine co-écrit par le Pape François et le Cheikh Ahmad Al Tayyeb : « La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer ». S'en est suivie la lecture d'une invocation commune qui finissait par ces mots proclamés ensemble : « Donne-nous d'être d'infatigables semeurs de fraternité et de spiritualité pour faire advenir la paix là où nous vivons. Nous te louons, ô Dieu, pour notre fraternité ! ».
La marche s'est déroulée très tranquillement bien guidée par le père Raphaël et bien escortée, par le service d'ordre au top de la mosquée, sous le regard vigilant de la police mais aussi en présence des anges, notre escorte bienveillante du Ciel ! Et, tout comme « ange » rime avec « louange », « diversité » a rimé chemin faisant avec « fraternité ». Louange à Dieu !
Qu'll nous donne de continuer à Le louer en toutes choses et à travers notre fraternité humaine, tout spécialement peut être durant ces temps forts du Carême et du Ramadan qui s'ouvrent ensemble et coïncident cette année.
*****
Ce texte est signé de l'équipe de préparation de la marche du 8 février : le sanctuaire Notre Dame des Anges de Clichy-sous-Bois, la Mosquée des Louanges de Montfermeil et le diocèse de Saint-Denis (SDRM 93/SDRJ93).
