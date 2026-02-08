Sur le vif Epstein Files : Jack Lang démissionne de la présidence de l'Institut du monde arabe Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Dimanche 8 Février 2026





« Epstein files » , l'ex-ministre de la Culture a fini par proposer, samedi 7 février, sa démission au ministre des Affaires étrangères après la publication, fin janvier, de milliers de documents prouvant ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.



La pression se faisait trop forte sur lui. « Je propose de remettre ma démission lors d’un prochain conseil d’administration extraordinaire », a écrit le président de l’IMA alors qu’il était convoqué dimanche 8 février au Quai d’Orsay. Le rendez-vous ne s'est donc pas tenu après une décision que le ministère qui a la tutelle sur l’IMA ainsi que l'Elysée « a pris acte » .



Jean-Noël Barrot a indiqué qu'il va lancer « la procédure pour désigner son ou sa successeur à la tête de l’IMA et je convoque un conseil d’administration sous sept jours qui désignera un ou une président(e) par intérim » .



Jack Lang et sa fille Caroline sont désormais visés par une enquête du Parquet national financier (PNF) pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » pour ses liens financiers avec le milliardaire et criminel alors que ce dernier était condamné en 2008 pour avoir recouru à des services de prostituées mineures. L'ex-ministre, qui a assuré que l’enquête préliminaire permettrait de « faire toute la lumière sur des accusations portant atteinte à (sa) probité et à (son) honneur » , était à la tête de l'IMA depuis 2013.



Clap de fin pour le mandat de Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe (IMA) . Eclaboussé par les, l'ex-ministre de la Culture a fini par proposer, samedi 7 février, sa démission au ministre des Affaires étrangères après la publication, fin janvier, de milliers de documents prouvant ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.La pression se faisait trop forte sur lui.a écrit le président de l’IMA alors qu’il était convoqué dimanche 8 février au Quai d’Orsay. Le rendez-vous ne s'est donc pas tenu après une décision que le ministère qui a la tutelle sur l’IMA ainsi que l'ElyséeJean-Noël Barrot a indiqué qu'il va lancerJack Lang et sa fille Caroline sont désormais visés par une enquête du Parquet national financier (PNF) pourpour ses liens financiers avec le milliardaire et criminel alors que ce dernier était condamné en 2008 pour avoir recouru à des services de prostituées mineures. L'ex-ministre, qui a assuré que l’enquête préliminaire permettrait de, était à la tête de l'IMA depuis 2013.







