Les Frères musulmans, entre déclin et fantasmes

Les années 1990 voient le déclin des amicales liées aux pays d’origine des immigrés musulmans, la création de mosquées et la structuration progressive d’un marché halal. Après la Marche pour l’égalité, l’identité religieuse islamique s’affirme d’une manière plus visible dans la société française.



Dans ce contexte, l’objectif des Frères musulmans est double : ils cherchent tout d’abord à mobiliser les musulmans en tant qu’acteur politique collectif pour la défense d’intérêts communautaires ; parallèlement, ils tentent d’influencer les politiques publiques pour l’acceptation de certains aspects de l’islamité visible, en particulier le port du voile en milieu scolaire. À ce propos, la question du « Et si on les avait laissés faire ? » ne semble pas très pertinente pour une raison majeure, à savoir que jamais, dans aucun pays où ils se sont implantés, les Frères musulmans n’ont eu le champ libre pour conduire leur action. Et cela est tout aussi vrai en France. C’est tout d’abord la réalité inhérente au champ islamique qui les a rattrapés : face aux institutions des pays d’origine – en particulier du Maroc, d’Algérie et de Turquie – et des particularismes culturels et idéologiques de l’islam hexagonal, l’UOIF n’a jamais eu la capacité de prendre le leadership dans les tentatives d’institutionnalisation du culte musulman.



C’est ensuite la stratégie propre à l’État français dans son rapport à l’islam : depuis plus de quarante ans maintenant, c’est bien l’État qui impulse les orientations et les modalités pratiques de l’institutionnalisation de l’islam. Sur cette longue période, on voit bien comment le politique qualifie et disqualifie les acteurs et les structures musulmanes et comment il « neutralise » les personnes et les entités considérées comme apparentées au frérisme. C’est également le décalage culturel entre les cadres fréristes et les générations musulmanes issues des immigrations ; depuis 1993, date à laquelle les Frères musulmans intègrent les premiers « jeunes francophones » dans leur organisation, en France et en Europe, ils ont raté toutes les transitions majeures depuis le début des années 2000, particulièrement celles liées à l’avènement des réseaux sociaux.