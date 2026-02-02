Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé, lundi 2 février, les dates du début et de fin du mois du Ramadan. Dans un communiqué, l’instance présidée par les présidents de l’Union des mosquées de France (UMF) et du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), Mohammed Moussaoui et Ibrahim Alci, a indiqué que le jeudi 19 février sera le premier jour de jeûne, tandis que le vendredi 20 mars sera le jour de l'Aïd al-Fitr.
« Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13:01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026 », explique le CFCM, se rangeant ainsi du côté des institutions partisanes des calculs ayant fixé le début du Ramadan au 19 février et non le 18 février comme le Conseil théologique musulman de France (CTMF).
Lire aussi : Début du Ramadan 2026 : deux dates annoncées, conséquence d'une divergence inédite, explications
Le CFCM informe, par la même occasion, que le montant de la zakat al-Fitr, due par chaque foyer musulman, s’élève, comme en 2025, cette année à 9 euros par personne. Toutefois, rappelle-t-il, « il existe des divergences légitimes sur l'évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut s'acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence ».
