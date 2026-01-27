La Grande Mosquée de Paris a annoncé, lundi 26 janvier, la date de la Nuit du doute qui fixera le début du mois du Ramadan 1447/2026 pour les partisans de l’observation.
Sa commission religieuse chargée de fixer la date du début et de la fin du jeûne en France se réunira mardi 17 février 2026, correspondant au 29 du mois de Chaabane 1447 de l'année hégirienne. Le mois du Ramadan pourrait alors commencer cette année mercredi 18 ou jeudi 19 février.
Celle-ci « prendra en compte les observations de la nouvelle lune ainsi que les résultats des calculs astronomiques », écrit la Grande Mosquée de Paris, qui réitère son choix de préserver la tradition de la Nuit du Doute « pour l’unité des musulmans ».
