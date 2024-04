Fin du Ramadan 2024 : le plaidoyer de la Grande Mosquée de Paris pour la Nuit du doute à l'heure de l'Aïd el-Fitr

« La "Nuit du Doute" est bien plus qu'une simple observation du ciel à la recherche du croissant de lune. Aussi, réduire la Nuit du Doute à une date qui valide, en islam, depuis l'observation du ciel et l'apparition du premier croissant de lune, à la fois le commencement et le terme du mois de Ramadan, c'est ôter à ce rituel toute sa dimension spirituelle et religieuse. »

« Ignorer cette nuit sous prétexte que la technologie moderne nous permet des calculs précis serait comme négliger l'appel à la prière simplement parce que nous avons des montres ou des appareils connectés »

« Aussi précises soient-elles, toutes ces méthodes modernes de calculs ne sauraient remplacer les signes et les sources de la foi. »

« attachée par la foi au message coranique et au maintien de la tradition de la "Nuit du Doute" en France, soucieuse de préserver le patrimoine historique islamique et de renforcer le lien avec les musulmans du monde entier »

A l'approche de l'Aïd al-Fitr, la Grande Mosquée de Paris fait de nouveau valoir son attachement à la Nuit du Doute en France, cette fois-ci en communiquant, dimanche 7 avril, des éléments qui font office de plaidoyer en faveur du maintien de cette tradition., a fait savoir l'institution dans un communiqué., a-t-elle lancé, taclant sans les citer le Conseil théologique musulman de France (CTMF) et, bien entendu, le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui ont abandonné la tradition pour annoncer en avance les dates du Ramadan et de l'Aïd La Grande Mosquée de Paris conclut en se déclarantLire aussi :Et aussi :