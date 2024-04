Si le recteur de la mosquée de Villeurbanne nous confie son incompréhension de voir la zakat al-fitr être fixée à 9 €, celle-ci est encore plus grande en voyant une partie de ses coreligionnaires « s’invectiver et se déchirer sur les réseaux sociaux » à ce sujet. « Cela fait encore plus mal de voir des imams défendre coûte que coûte leurs positions et se renvoyer la balle » , a-t-il signifié dans un message adressé aux imams membres du CTIR et porté à notre connaissance. « Nous aurions dû défendre l’idée que la diversité des montants de la zakat al-fitr n’était pas contraire au droit musulman (fiqh), et ce d’autant plus qu’il n’existe pas une instance unique qui représente les musulmans de France. »



La cause est entendue. Dans cet esprit, cinquante imams officiant à travers la France entière ont signé un texte appelant, mercredi 3 avril, à ne pas voir les divergences et les débats « légitimes » autour du montant de la zakat al-fitr « diviser la communauté musulmane ». « Ces différences sont dues essentiellement à l'évaluation monétaire d'un sa' (unité de mesure) de la nourriture du pays (…) Il est donc important de souligner qu'il n'existe pas de montant fixe pour la zakat al-Fitr. Cette diversité de pratiques reflète en réalité, la richesse de notre tradition et la flexibilité accordée par notre religion. »



« Nous tenons à rappeler à chacun que l'essentiel n'est pas le montant exact, mais l'intention sincère de soutenir les plus démunis de notre communauté, plaident les imams. Que vous choisissiez de donner 7 euros, 9 euros ou plus, chaque contribution est une expression de votre générosité et de votre solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. »



« Dans la mesure où ces évaluations se basent sur le prix de la nourriture prise en considération (blé, riz, dattes …) et que ces prix varient d’une manière très importante selon l’aliment et le point de vente choisis, il n’est pas surprenant que les résultats obtenus soient différents, a affirmé, pour sa part, le CFCM. Chacun donnera le montant qu’il estime correspondre à sa conviction et à l’avis de l’institution religieuse à laquelle il se réfère habituellement. »