L'accÃ¨s Ã  l'eau, un enjeu central du dÃ©veloppement durable mis Ã  l'honneur par le SIF

« Les progrès sont trop lents à l'échelle mondiale. Même si les acteurs locaux ont un rôle majeur à jouer dans la gestion des ressources en eau, l'eau est aussi un enjeu global qui ne connait pas les frontières administratives des Etats. C’est un enjeu géopolitique majeur qui est directement lié aux défis du changement climatique et la sécurité alimentaire »

« membre actif »

« objectif principal de mener des plaidoyers, un travail d'influence des décideurs politiques pour faire du droit à l'eau et à l'assainissement une réalité pour tous et toutes et défendre l'eau comme bien commun »

« pour une reconnaissance du droit à l'accès à l'eau pour tous dans la législation française »

« La tâche est certes immense mais nous nous attelons à relever ces défis »

Pour les grands, la parole est à Sandra Métayer. Une amélioration de la gouvernance mondiale de l'eau est nécessaire, martèle la coordinatrice de la Coalition Eau, créée en 2008 par une trentaine d'ONG convaincues qu'il était essentiel d'agir sur les politiques en complémentarité du travail de terrain mené par les ONG., signale-t-elle.Le SIF, qui porte la thématique depuis maintenant trois décennies, est undu collectif, qui a pour. Les chiffres donnent le tournis : en 2022, 2,2 milliards de personnes sont privées d'accès à l'eau potable, 3,5 milliards n'ont pas accès à un système d'assainissement géré de manière sûre, et 2 milliards n’ont pas accès à des services d’hygiène de base.La Coalition Eau plaide aussi, d’autant que ces défis existent aussi en France métropolitaine puisque 400 000 personnes n'ont pas un accès physique direct et permanent à l'eau. Plus encore dans les territoires ultra-marins comme l’illustre l’actuelle pénurie d’eau qui traverse Mayotte depuis des mois., déclare Souleymane Abba Gana, directeur des programmes et des opérations à l'international du SIF.