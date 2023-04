Avec ses Tables du Ramadan, le SIF fait tourner la solidarité à plein régime

20h10. La tente est encore vide mais la queue est déjà importante devant l’entrée. La foule se masse entre les barrières installées pour canaliser le flot de personnes, sous l’œil des agents de l’équipe chargés de la sécurité. Chacun attend le moment avec calme. A l'ouverture des portes, les premières personnes se présentent aux comptoirs, munies d’un ticket fourni par un bénévole. La nourriture est gratuite mais le SIF veut comptabiliser le nombre exact de bénéficiaires grâce aux souches des tickets.



Dès qu’ils sont installés, certains commencent à manger. « La cantine est ouverte à tous et ces personnes-là ne sont pas des musulmans. Nous les installons au fond, près de la sortie, afin de faciliter leur départ une fois le repas terminé » , explique Raouf, le responsable administratif et services généraux du SIF, présent sur place. Des personnes âgées s’installent tranquillement sur les premières tables et attendent devant leur plateau. « Ils préfèrent attendre l’heure de la rupture du jeûne devant leur plateau, plutôt que debout et dehors » , précise Raouf.



20h48. Il y a déjà beaucoup de monde. La foule qui se presse à l’entrée de la tente est de plus en plus dense. Dans le chapiteau, toutes les tables sont pleines et les convives attendent devant leur plateau. Les sourires de certains cachent plus ou moins bien les tiraillements de leur estomac. Une minute plus tard, la prière de rupture du jeûne est psalmodiée par un bénévole en casquette à damier et tablier blanc. Son chant ne durera pas longtemps et il ne tarde pas à reprendre sa place dans la distribution.