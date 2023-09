AprÃ¨s le sÃ©isme au Maroc, la solidaritÃ© Ã  plein rÃ©gime dans les mosquÃ©es de France

« pour établir un plan d'aide aux victimes de la catastrophe »

Les mosquées sont au rendez-vous de la solidarité avec le Maroc. Des urnes pour la collecte d'argent y fleurissent un peu partout. Celles fréquentées par la diaspora maghrébine, y compris algérienne, sont particulièrement actives et sont, pour plusieurs d'entre elles, naturellement devenues des centres névralgiques de la solidarité.Dans l'Hérault, les mosquées de Béziers se sont réunies très tôtet ont ouvert leurs portes pour réunir, en plus des fonds, des denrées alimentaires non périssables, du matériel médical et divers équipements permettant aux milliers de familles sinistrées sans-abris de tenir le coup. Une aide d'autant plus essentielle que les nuits deviennent de plus en plus froides, particulièrement dans les zones montagneuses du Haut Atlas, et que la météo est appelée à se dégrader dans les prochains jours dans les régions frappées par le séisme.L'Union des mosquées de France (UMF), proche du Maroc, a appelé ses fidèles à faire directement des dons dans un fonds spécial adressé au Trésorier ministériel rattaché au ministère marocain de l'Economie et des Finances. En parallèle, la fédération musulmane appelle aussi les contributeurs à déposer des objets de première nécessité - vêtements neufs, couvertures, tentes, lampes torches, sacs de couchage, kits d'hygiène et de premiers secours - dans les mosquées participantes à l'opération comme les Grandes Mosquées de Saint-Étienne et de Strasbourg.